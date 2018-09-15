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На III благотворительном фестивале помощи животным кошки нашли новых хозяев

На III благотворительном фестивале помощи животным кошки нашли новых хозяев

Фестиваль проходит два дня на территории у ТРЦ «Макси». Туляки смогут познакомиться с подопечными волонтеров и приюта «Любимец».

Основная задача фестиваля — сформировать бережное и ответственное отношение к животным не только у детей, но и у взрослых.
 
Как отметил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, мероприятие приобретает популярность среди жителей города и становится традиционным. Организаторы чувствуют отклик жителей. Каждый раз порядка полутора десятка кошек и собак обретают хозяев.
 
Фестиваль разделен на блоки: сегодня был день кошек. Как отмечают организаторы, два пушистых питомца обрели новый дом. Всего же в выставке участвовали 15 кошек.
 
 
Завтра — День собак. Фестиваль посетят студенты-первокурсники Тульского сельскохозяйственного колледжа, поступившие на новую специальность «Кинология». Ребята познакомятся с работой волонтеров и узнают, как правильно ухаживать за животными.
 
На благотворительной ярмарке гости могут приобрести сувениры, корма и все необходимое для животных из приюта. Помимо этого, на фестивале можно получить консультацию ветврача, а также бесплатно привить своего питомца от бешенства и сделать ему тест на дирофиляриоз, воспользоваться услугами грумера.
Завтра, 16 сентября Фестиваль также будет проходить возле ТРЦ «МАКСИ» (5-я входная группа) c 10.00 до 19.00.
Всех участников ждут призы от спонсоров и хорошее настроение!
 
Программа фестиваля на 16 сентября:
 
10:00 — 13:00 — бесплатная вакцинация от бешенства
10:00 — 11:00 — забег с четвероногим другом
12:00 — 13:00 — конкурс доброго рисунка на асфальте
13:00 — 18:00 — аквагрим

 

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III благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 1
III благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 2
III благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 3
III благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 4
III благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 5
III благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 6
III благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 7
III благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 8
III благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 9
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III благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 11
III благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 12
III благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 13
III благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 14
III благотворительный фестиваль помощи животным, Фото: 15
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:07 +7
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