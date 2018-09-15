На III благотворительном фестивале помощи животным кошки нашли новых хозяев
Фестиваль проходит два дня на территории у ТРЦ «Макси». Туляки смогут познакомиться с подопечными волонтеров и приюта «Любимец».
Основная задача фестиваля — сформировать бережное и ответственное отношение к животным не только у детей, но и у взрослых.
Как отметил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, мероприятие приобретает популярность среди жителей города и становится традиционным. Организаторы чувствуют отклик жителей. Каждый раз порядка полутора десятка кошек и собак обретают хозяев.
Фестиваль разделен на блоки: сегодня был день кошек. Как отмечают организаторы, два пушистых питомца обрели новый дом. Всего же в выставке участвовали 15 кошек.
Завтра — День собак. Фестиваль посетят студенты-первокурсники Тульского сельскохозяйственного колледжа, поступившие на новую специальность «Кинология». Ребята познакомятся с работой волонтеров и узнают, как правильно ухаживать за животными.
На благотворительной ярмарке гости могут приобрести сувениры, корма и все необходимое для животных из приюта. Помимо этого, на фестивале можно получить консультацию ветврача, а также бесплатно привить своего питомца от бешенства и сделать ему тест на дирофиляриоз, воспользоваться услугами грумера.
Завтра, 16 сентября Фестиваль также будет проходить возле ТРЦ «МАКСИ» (5-я входная группа) c 10.00 до 19.00.
Всех участников ждут призы от спонсоров и хорошее настроение!
Программа фестиваля на 16 сентября:
12:00 — 13:00 — конкурс доброго рисунка на асфальте
13:00 — 18:00 — аквагрим
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