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Тульский «Арсенал» выиграл у ЦСКА в товарищеском матче
Фото ПФК «Арсенал».

Тульский «Арсенал» выиграл у ЦСКА в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 1:2.

9 сентября в подмосковном поселке Ватутинки на стадионе ЦСКА прошла товарищеская встреча «армейцев» и тульского «Арсенала».

В конце первого тайма нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес реализовал пенальти. Туляки сравняли счет на 66-й минуте. Мяч в ворота «армейцев» забил Даниил Хлусевич. Уже спустя пять минут Артём Максименко забил еще один гол в ворота хозяев. Концовка встречи прошла под контролем «Арсенала». 

Матч завершился со счетом 1:2.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:07 +1
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