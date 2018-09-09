Тульский «Арсенал» выиграл у ЦСКА в товарищеском матче

9 сентября в подмосковном поселке Ватутинки на стадионе ЦСКА прошла товарищеская встреча «армейцев» и тульского «Арсенала».

В конце первого тайма нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес реализовал пенальти. Туляки сравняли счет на 66-й минуте. Мяч в ворота «армейцев» забил Даниил Хлусевич. Уже спустя пять минут Артём Максименко забил еще один гол в ворота хозяев. Концовка встречи прошла под контролем «Арсенала».