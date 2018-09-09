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Тульские спасатели «разгромили» «Авангард71» из Донского на областном чемпионате по мини-футболу
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели «разгромили» «Авангард71» из Донского на областном чемпионате по мини-футболу

Встреча завершилась со счетом 11:1.

Команда Главного управления МЧС России по Тульской области по мини-футболу «Rescuer» одержала разгромную победу в чемпионате под эгидой региональной Ассоциации мини-футбола.

Команда «Авангард71» из Донского уступила спасателям со счетом 11:1.

Спасатели завладели инициативой с первых минут и уже к перерыву счет составил 5:1, но не смотря на комфортный счет во втором тайме, ребята продолжили атаковать, что и позволило к концу матча увеличить счет до 11:1. 

Вклад в победу внес Алексей Сомов, отдавший 6 голевых передач и забивший один гол, дублями отметились Дмитрий Анненков и Вадим Гришин.

В текущем сезоне команде «Rescuer», капитаном которой является заместитель начальника отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Вадим Гришин, предстоит встретиться  еще с 14 соперниками 2-ой лиги группы А сезона 2018/2019.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:27 0
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