Форвард «Арсенала» Огнен Ожегович: «Надеюсь, я смогу заслужить любовь болельщиков»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Сербский футболист, воспитанник белградской «Црвены Звезды» Огнен Ожегович, арендованный «Арсеналом», рассказал пресс-службе клуба о своих первых впечатлениях от тульского клуба.

– Огнен, поздравляем вас с продолжением карьеры в России.

– Я рад, что оказался в Туле. Об «Арсенале» и городе слышал только хорошее. Мой лучший друг Зоран Тошич, который выступал в ЦСКА, рассказывал об «Арсенале». Зоран посоветовал перейти в тульский клуб, так что в этом есть и его заслуга. Надеюсь, этот сезон будет успешным. Приложу все силы и буду выкладываться на сто процентов, чтобы помогать команде добиваться в каждой игре положительного результата.

– Вы провели первую тренировку в «Арсенале». Какие впечатления?

– Для команды созданы все условия, чтобы хорошо готовиться к матчам чемпионата: отличное поле, уютная база, великолепные партнеры. Успел пообщаться с главным тренером, он верит в меня, а для каждого футболиста это самое главное. Сейчас мне нужно поскорее влиться в коллектив, привыкнуть к тактике, уверен, с каждым днем буду прибавлять во всех компонентах. Нужно время. На каждую игру будем выходить с одной целью – побеждать.

– На матчах белградского «Партизана», за который вы играли, сумасшедшая поддержка. Слышали что-нибудь про тульских фанатов?

– Болельщики «Партизана» на каждом матче делают отличное шоу. Я видел фотографии и смотрел несколько игр «Арсенала», у нас отличные болельщики и классная атмосфера на трибунах. Не могу дождаться, когда пройдет первая домашняя игра. Надеюсь, смогу заслужить любовь болельщиков.

– Выступая за сербский клуб «Войводина», вы забили эффектный гол ударом через себя. Позднее примерно так Криштиану Роналду поразил ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Когда нам ждать от вас новых шедевров?

– Мне нравится забивать в акробатически прыжках. После тренировок я нередко остаюсь и отрабатываю удары через себя. Надеюсь, что в этом сезоне получится порадовать тульских болельщиков красивыми мячами.