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Туляков приглашают посетить «Школу правовых знаний»

Туляков приглашают посетить «Школу правовых знаний»

Образовательный проект реализуется по инициативе Уполномоченного по правам человека в Тульской области Татьяны Лариной.

После летнего перерыва проект уполномоченного по правам человека в Тульской области «Школа правовых знаний» продолжил свою работу. Первое занятие было посвящено изменениям в региональной системе здравоохранения. В мероприятии приняла участие директор департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Елена Дурнова.

Она рассказала слушателям о формах, видах и временных интервалах оказания медицинской помощи и выезда скорой и неотложной помощи, об обеспечении лекарственными препаратами, о порядке записи к терапевтам и специалистам узкой специализации по единому телефону: 8(800)450-33-03 и на сайте «Доктор71».

Елена Дурнова сообщила слушателям номера телефонов, по которым они могут обратиться в случае несогласия с действиями сотрудников медицинских учреждений, некачественным оказанием медицинской помощи взрослому населению и детям:

  • 24-51-41 – отдел организации медицинской помощи взрослому населению,
  • 24-51-43 – отдел организации медицинской помощи матерям и детям,
  • круглосуточную психологическую помощь можно получить по телефону доверия: 73-08-19.

Елена Дурнова отметила, что все поликлиники Тульской области перешли на новый режим работы:

  • в будни – с 8.00 до 20.00,
  • в субботу – с 8.00 до 18.00,
  • в воскресенье – с 9.00 до 15.00.

О нарушении графика работы поликлиник можно сообщить по телефону горячей линии областного минздрава: 8(903)036-02-18.

Следующее занятие Школы состоится 19 сентября. Оно будет посвящено финансовой грамотности и банкротству физических лиц. К участию приглашаются все желающие.

Адрес проведения: ул. Болдина, д. 50, телефон для справок: 24-51-69.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:51 0
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