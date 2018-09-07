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В Советске мужчина избил свою знакомую, отвез на тележке в соседний двор и бросил умирать

В Советске мужчина избил свою знакомую, отвез на тележке в соседний двор и бросил умирать

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Щекинским районным судом  Тульской области осужден 47-летний житель Советска. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Из материалов дела следует, что 3 июня, с 8 до 11 часов утра, осужденный в состоянии алкогольного опьянения находился у себя дома вместе со своей 43-летней знакомой. Возник конфликт – преступник нанёс женщине не менее 11 ударов кулаками по голове. Затем усадил несчастную в тележку и отвез в соседний двор, где женщина скончалась от полученных травм.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 0
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Тульская областьЩекинский районСоветск

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