В Советске мужчина избил свою знакомую, отвез на тележке в соседний двор и бросил умирать

Щекинским районным судом Тульской области осужден 47-летний житель Советска. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Из материалов дела следует, что 3 июня, с 8 до 11 часов утра, осужденный в состоянии алкогольного опьянения находился у себя дома вместе со своей 43-летней знакомой. Возник конфликт – преступник нанёс женщине не менее 11 ударов кулаками по голове. Затем усадил несчастную в тележку и отвез в соседний двор, где женщина скончалась от полученных травм.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.