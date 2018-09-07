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«Арсенал» встретится с болельщиками на Казанской набережной
Фото из архива Myslo.

«Арсенал» встретится с болельщиками на Казанской набережной

Встреча состоится в День города.

Болельщиков тульского «Арсенала» приглашают на встречу с командой. Она состоится в День города, 8 сентября, в 11.30. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Футболисты и тренеры ждут туляков на Казанской набережной. Все желающие смогут пообщаться с любимой командой, взять автографы и сфотографироваться. Игроки проведут мастер-классы, конкурсы и викторины.

Сюжет: День города-2018
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