Фото из архива Myslo.
«Арсенал» встретится с болельщиками на Казанской набережной
Встреча состоится в День города.
Болельщиков тульского «Арсенала» приглашают на встречу с командой. Она состоится в День города, 8 сентября, в 11.30. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Футболисты и тренеры ждут туляков на Казанской набережной. Все желающие смогут пообщаться с любимой командой, взять автографы и сфотографироваться. Игроки проведут мастер-классы, конкурсы и викторины.
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