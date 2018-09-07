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Момент столкновения троллейбуса с домом на ул. Дм. Ульянова попал на видео
Фото из архива Myslo.

Момент столкновения троллейбуса с домом на ул. Дм. Ульянова попал на видео

Предположительно, авария произошла из-за того, что у водителя троллейбуса случился сердечный приступ.

Вчера, 6 сентября, в Туле около 22.00 произошло серьезное ДТП: на улице Дмитрия Ульянова троллейбус врезался в пятиэтажку. Момент столкновения попал на видео. Ролик опубликовал на своем канале в Youtube пользователь MegaRipZ.

По одной из версий, троллейбус двигался вверх по Дм. Ульянова. Внезапно водитель почувствовал себя плохо — случился сердечный приступ. Доехав до конца дома № 10, водитель потерял сознание, и троллейбус начал откатываться назад, выехав на встречную полосу. В салоне в этот момент находились пассажиры.

Скатываясь с горки, общественный транспорт набрал скорость и врезался в пятиэтажный дом № 13. Удар был такой силы, что стена дома оказалась пробита насквозь.

Снаружи дыра выглядит достаточно скромно, а внутри одна из комнат пострадавшей квартиры буквально завалена разрушенной кирпичной кладкой.

Также от удара повело внутреннюю стену. Это наглядно демонстрирует изогнутая потолочная плитка.

В момент ДТП дома в соседней комнате находилась 90-летняя женщина.

Как таковых травм она не получила, но помощь медиков ей все же понадобилась — от испуга у нее поднялось давление.

Кроме этого помощь понадобилась и двум пассажирам троллейбуса.

Водитель троллейбуса госпитализирован. Он находится в реанимации.

Обстоятельства ДТП выясняются.

К слову, сегодня место происшествия выглядит так:

Галерея
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 1
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 2
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 3
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 4
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 5
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 6
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 7
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 8
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 9
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 10
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 11
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 12
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 13
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 14
В Туле троллейбус пробил стену дома: подробности ДТП, Фото: 15
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:15 +7
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