Момент столкновения троллейбуса с домом на ул. Дм. Ульянова попал на видео

Фото из архива Myslo.

Предположительно, авария произошла из-за того, что у водителя троллейбуса случился сердечный приступ.

Вчера, 6 сентября, в Туле около 22.00 произошло серьезное ДТП: на улице Дмитрия Ульянова троллейбус врезался в пятиэтажку. Момент столкновения попал на видео. Ролик опубликовал на своем канале в Youtube пользователь MegaRipZ.

По одной из версий, троллейбус двигался вверх по Дм. Ульянова. Внезапно водитель почувствовал себя плохо — случился сердечный приступ. Доехав до конца дома № 10, водитель потерял сознание, и троллейбус начал откатываться назад, выехав на встречную полосу. В салоне в этот момент находились пассажиры.

Скатываясь с горки, общественный транспорт набрал скорость и врезался в пятиэтажный дом № 13. Удар был такой силы, что стена дома оказалась пробита насквозь.

Снаружи дыра выглядит достаточно скромно, а внутри одна из комнат пострадавшей квартиры буквально завалена разрушенной кирпичной кладкой.

Также от удара повело внутреннюю стену. Это наглядно демонстрирует изогнутая потолочная плитка.

В момент ДТП дома в соседней комнате находилась 90-летняя женщина.

Как таковых травм она не получила, но помощь медиков ей все же понадобилась — от испуга у нее поднялось давление.

Кроме этого помощь понадобилась и двум пассажирам троллейбуса.

Водитель троллейбуса госпитализирован. Он находится в реанимации.

Обстоятельства ДТП выясняются.

К слову, сегодня место происшествия выглядит так: