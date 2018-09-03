«Енисей» – «Арсенал»: много шума из ничего

Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» сыграл с «Енисеем», пожалуй, самую невзрачную игру за последние два года. Всякое, конечно, бывало, но вот так, чтобы скучно до зевоты, не припомнить.

Собственно, это всё, что может быть интересно по поводу игры «Енисей» – «Арсенал». Полное отсутствие конструктивной игры в атаке, опасных моментов и даже ударов по воротам. А значит, полное отсутствие футбола как такового. Нулевая ничья с кем-то из старожилов лиги – не такой и плохой результат, можно для этого поступиться и игрой. Но бездарный футбол с дебютантом, да еще в нейтральных стенах, – это как минимум повод задуматься о том, что происходит с командой.

В театре, когда надо показать шум на сцене, все вразнобой начинают твердить одну фразу: «Что говорить, когда нечего говорить». В итоге создается иллюзия того, что все при деле, чем-то своим таким важным заняты, ведут дискуссии, спорят, делятся новостями. А на самом деле – говорить нечего. Вот и с «Енисеем»: много шума из ничего. Не о чем говорить. Желание бороться за результат превысило желание играть в футбол. В отсутствии самоотдачи же ни одну из команд не обвинить.

Безусловно, «Арсенал» провел невзрачный матч. Но он же был на поле не один. И его соперник, «Енисей», также не произвел впечатления, хотя еще недавно, в матче против ЦСКА, на этом же стадионе, удостоился массы комплиментов. Наверное, исходя из того матча и возможностей красноярской команды в тренерском штабе «Арсенала» и вырабатывали план. Нечто вроде: если своя игра не получается, надо связать по рукам и ногам соперника. Примерно это и получилось. А вот тактика шашки наголо могла дорого обойтись. Особенно когда с шашками как таковыми проблема. Крыльев у атаки «Арсенала» как не было, так и нет. Равно как и наконечника копья, если уж прибегать к фигуральным выражениям.

О том, присутствовал ли в Тюмени на поле Джорджевич, можно узнать только из стартового протокола. Конечно, нападающий – фигура зависимая, он не может бегать сам по себе. И если предъявлять претензии к нему, то они одновременно будут и претензиями к игре всей средней линии, которая играла отдельно от Джорджевича. Но о том, как можно действовать в атаке, когда мячи до тебя не доходят, прекрасно всем показал этой весной Дзюба – начинай бороться за передачи глубже, в районе центрального круга. Вообще проявляй на поле больше страсти и огня. Надо же учиться у старших товарищей.

Возможно такая манера игры Джорджевича в принципе не его. Тогда интересно другое. В тренерском штабе Кононова есть тренер-аналитик. Трудно поверить, что, принимая решение о возвращении балканца в Тулу, Кононов не знал манеру его игры. Уж где-где, а в Туле-то она хорошо известна. А если знал, значит, предполагал, как можно вписать этого футболиста в свою схему. Что-то пока идет не так. В новых условиях Джорджевичу просто не хватает общего с партнерами и тренером понимания футбола.

По информации СМИ, в атаке появится еще один нападающий – Огнен Ожегович из белградского «Партизана». Насколько комфортно будет ощущать себя Джорджевич в условиях новой конкуренции? Сумеет ли выиграть борьбу за место в составе? Найдет ли тренер к нему подход, чтобы заставить игрока выйти на качественно другой уровень? Ведь когда пришел великий Дзюба на подвиги Джорджевича это не сподвигло.

Или Ожеговича приглашали, чтобы составить ударный дуэт в атаке? Тогда непонятна ситуация с Кангвой, который оказался сейчас совсем оттерт от основного состава. На бровке, с приходом из «Ростова» Мирзова, образовалась сверхконкуренция, и больше, чем на подмену Кангва, по видимому, не может уже рассчитывать. Да еще с позицией главного тренера: при равных условиях играет россиянин. В атаке у Кангвы тоже особо, как сейчас видится, перспектив нет. Дело житейское – любой руководитель, отвечающий за результат, имеет право на свое построение процесса. Но почему в таком случае было не сказать честно: тренер на этого футболиста не рассчитывает, и попробовать продать недавнего стабильного игрока основы другим, пока есть на него востребованность? А за счет вырученных денег попытаться решить какие-то кадровые вопросы для команды Кононова.

Сидящий в запасе Кангва вряд ли будет расти в цене, и рано или поздно уйдет свободным агентом. Во всем мире не только покупают, но и продают футболистов, даже недавних лидеров, и не считают это зазорным.

Примерно такая рокировка получилась в итоге с Чаушичем, который отправился в команду своей мечты «Црвену Звезду» за некую сумму отступных, окупивших приобретение Костадинова.

На сегодня уход Чаушича – самый весомый трансферный успех в истории «Арсенала», до того никто из Тулы за миллион долларов не уезжал. В итоге и игроку хорошо, коли взаимной любви не случилось, и клуб не в убытке.

Особенности нынешней трансферной политики в каком-то смысле можно понять – главный тренер ищет быстроногих игроков, которые могут выдерживать высокий темп на протяжении девяноста минут и обладать достаточной мастеровитостью, чтобы нестандартно и агрессивно играть в атаке. Другое дело, что такая перетряска затеяна уже по ходу сезона, и на фоне одиннадцати сухих таймов в атаке из двенадцати у главного тренера может не хватить времени осуществить свою перестройку до конца.

Кононову отступать некуда, и именно с тем набором футболистов, что есть в данный момент, надо доказывать правоту своих идей и тренерскую квалификацию. Заклинаний, что он предпочитает атакующий комбинационный футбол, уже недостаточно, нужны доказательства. Хотя бы визуальные: внятный агрессивный футбол на чужой половине поля.

Руководству клуба нужно набраться терпения, определившись со стратегией команды в принципе. Если есть понимание, что чемпионом страны в этом году «Арсенал» не станет, но и не вылетит, дать тренеру возможность довести начатое дело до конца с тем расчетом, что, получив зимой и следующим летом определенные кадровые коррективы, она начнет через год летать именно так, как и задумано.

Известно ведь, что хорошая команда строится годами, а футбол, о котором говорят применительно к «Арсеналу» с лета, безусловно, требует долгой черновой работы.

Как, собственно, любая другая сфера человеческой деятельности – без труда не вытащишь рыбку из пруда. Если от любого из нас захотеть получить нечто такое, что мы до сих пор не делали, вряд ли мы научимся этому сразу. Да еще в спорте, где любая тактика натыкается на яростное противодействие соперника.

Опять же кредит доверия – это не похлопывание по плечу после тренировки, а публичное, для прессы, заявление, что в клубе квалификации и опыту этого специалиста доверяют, и готовы потерпеть ради конечной цели. Когда нет ощущения, что ты находишься на пороховой бочке, и работается веселей, и футболисты становятся более управляемыми.

Чтобы оказаться сильнее кого-то надо быть не только мастеровитее, но и психологически более устойчивым, уверенным в себе. Уверенность приходит только с голами и победами, которые дают новые эмоциональные стимулы. Первая попытка взлететь над суетой после героической победы над «Ахматом» не удалась. Будем надеяться, это получится в ближайшее время. У Олега Кононова и «Арсенала» есть две недели на перезагрузку, чтобы вернуть оптимизм своим болельщикам.

статистика

«Енисей» Красноярск - «Арсенал» – 0:0

2 сентября. Тюмень. Стадион «Геолог», 1285 зрителей.

Судьи Сергей Иванов, Дмитрий Березнев, Роман Усачев (все – Ростов-на-Дону).

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Дугалич, Грицаенко, Кичин, Торбинский, Огуде, Зотов, Комолов (Гавазай, 74), Костюков, Обрадович (Саркисов, 31).

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Денисов, Альварес, Горбатенко, Костадинов, Берхамов (Мохаммед, 81), Бакаев (Лесовой, 60), Ткачев (Мирзов, 75), Джорджевич.

Предупреждения: Костадинов (65), Денисов (69), Огуде (77), Торбинский (90+).