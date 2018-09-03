В Туле под руслом Упы меняют канализацию: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Работы по замене участка муниципальной сети водоотведения, расположенной в районе Павшинского моста, стартовали весной этого года. Коллектор обслуживает часть Привокзального округа, его ремонт не проводился более 40 лет.

В ходе выполнения строительно-монтажных работ запланировано заменить 237 погонных метров стального трубопровода диаметром 800 мм на две пластиковые трубы диаметром 500 мм каждая.

Из них 113 погонных метров пройдет под руслом реки Упа. Срок службы замененного участка составит 50 лет.

Заместитель начальника управления по городскому хозяйству Юрий Михалец рассказал, в чем сложность этих работ:

Юрий Михалец – В связи с техническим износом, во избежание возникновения аварийных ситуаций, а также увеличения пропускной способности, городская администрация приняла решение капитально отремонтировать канализационный коллектор. Хочется отметить высокий профессионализм и уникальность этих работ. Работы по прокладке трубопровода проходят под руслом реки на большой глубине в условиях сильного заиливания, а также вибрации, создаваемой движением железнодорожным транспортом.

Ремонт выполняют специалисты ООО «Центрпромстрой-2». Их стоимость — около 14 млн рублей.

Михаил Владимирович Баранов, начальник участка:

Михаил Баранов – Было сложно, но мы справились, правда, с нескольких попыток. Из-за сложности даже оборудование ломалось.

Срок окончания ремонта — до декабря 2018 года. Отметим, что подобные работы подрядчик выполнял и раньше.