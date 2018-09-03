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В Тульской области «Шкода Фабия» врезалась в «девятку»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области «Шкода Фабия» врезалась в «девятку»

Пострадали двое.

В 9.40 на 80-м км автодороги «Щекино-Одоев-Арсеньево» в Одоевском районе 49-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода Фабия», по предварительным данным, при повороте налево не уступила дорогу попутно двигавшемуся ВАЗ-21093 и врезалась в него.

В аварии пострадали пассажиры «девятки»: 50-летняя женщина и 52-летний мужчина. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

– Помните, что при осуществлении любого маневра на дороге необходимо убедиться в его безопасности. В данном случаем, полностью убедившись в безопасности поворота налево, водитель автомобиля «Шкода» мог избежать данного ДТП, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:15 0
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