В тульский «Арсенал» перешел нападающий сербского «Партизана» Огнен Ожегович

Фото footboom.com.

В тульский «Арсенал» перешел 24-летний форвард сербского «Партизана» Огнен Ожегович.

По информации сербского Informer, он арендован канонирами до конца сезона с правом выкупа за 1 миллион евро.

Огнен Ожегович обладатель кубка и дважды серебряный призер чемпионата Сербии, воспитанник сербской «Црвеной Звезды». Выступал за сербские «Црвену Звезду», «Банат», «Вождовац», «Рад», «Ягодину», «Борац» из Чачака, «Войводину», «Чукарички», «Партизан» и китайский «Чанчунь Ятай» (2016). За национальную сборную Сербии он сыграл 1 матч.

В сезоне-2018/19 Ожегович провёл 3 матча, забил 2 мяча. Провёл 1 матч за сборную Сербии.