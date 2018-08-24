Фото из архива ПФК «Арсенал» и rfpl.org
24 августа «Арсенал» сыграет с «Ростовом»
В заключительном матче лета «Арсенал» встречается с входящим в лидирующую группу «Ростовом».
Сегодня в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч пятого тура чемпионата России по футболу. Начало матча в 19.30.
Главным арбитром матча назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Его ассистентами станут Владимир Миневич и Андрей Веретешкин.
А мы по традиции проведем текстовую трансляцию матча. Болеем за наших вместе с Myslo!
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