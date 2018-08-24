24 августа «Арсенал» сыграет с «Ростовом»

Сегодня в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч пятого тура чемпионата России по футболу. Начало матча в 19.30.

Главным арбитром матча назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Его ассистентами станут Владимир Миневич и Андрей Веретешкин.

А мы по традиции проведем текстовую трансляцию матча. Болеем за наших вместе с Myslo!