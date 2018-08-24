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В Туле часть домов осталась без воды
Фото из архива Myslo.

В Туле часть домов осталась без воды

Публикуем список адресов.

24 августа сотрудники АО «Тулагорводоканал» проводят ремонтные работы по ряду адресов.

С 9.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

  • ул. 3-я, 4-я Овражная,
  • 1-й, 2-й Волоховские проезды,
  • 2-я Волоховская;
  • ул. Рязанская, 34 к 1, к 2, к 3, к 4;
  • Одоевское шоссе 17, 19, 50;
  • Иншинский пр-д, 10;
  • Санаторный пер-к, 3, 5, 5 а, 3 а;
  • ул. Санаторная, 2, 4.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:30 0
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