В Туле часть домов осталась без воды

Фото из архива Myslo.

24 августа сотрудники АО «Тулагорводоканал» проводят ремонтные работы по ряду адресов.

С 9.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

ул. 3-я, 4-я Овражная,

1-й, 2-й Волоховские проезды,

2-я Волоховская;

ул. Рязанская, 34 к 1, к 2, к 3, к 4;

Одоевское шоссе 17, 19, 50;

Иншинский пр-д, 10;

Санаторный пер-к, 3, 5, 5 а, 3 а;

ул. Санаторная, 2, 4.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.