Фото из архива Myslo.
В Туле часть домов осталась без воды
Публикуем список адресов.
24 августа сотрудники АО «Тулагорводоканал» проводят ремонтные работы по ряду адресов.
С 9.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:
- ул. 3-я, 4-я Овражная,
- 1-й, 2-й Волоховские проезды,
- 2-я Волоховская;
- ул. Рязанская, 34 к 1, к 2, к 3, к 4;
- Одоевское шоссе 17, 19, 50;
- Иншинский пр-д, 10;
- Санаторный пер-к, 3, 5, 5 а, 3 а;
- ул. Санаторная, 2, 4.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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