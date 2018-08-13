Аналитика: впервые в Премьер-лиге «Арсенал» выиграл, уступая в счете по ходу встречи

Фото Алексея Пирязева.

Отгремели фанфары, матч с «Ахматом» ушел в историю. Самое время понять: а что это было?

Проигрывая по ходу матча, имея после удаления на одного игрока меньше, «Арсенал» не только сравнял счет, но и одержал убедительную победу.

Резервный полк

Перед игрой с «Ахматом» Олег Кононов получил царский подарок. Число игроков, претендующих на место в основном составе, оказалось существенно выше одиннадцати. Для любого полководца это означает одно: возможность держать где-нибудь в лощине резервный полк, который будет пущен в бой, когда придет время.

Определенная проверка сил была уже проведена в первых двух турах. Еще против «Динамо» хорошо проявил себя новобранец Лесовой, заметно ожививший тогда игру в атаке. В Санкт-Петербурге не испортил общей картины другой новичок — Бакаев, запомнившийся едва ли не единственным созданным острым моментом у ворот хозяев. Поправляется Альварес. В матче с «Ахматом» в какой-то момент, когда оказывали помощь Хагушу, он даже готов был выйти на поле. Набирает форму другой новичок — Костадинов.

В результате в игре с «Ахматом» Кононов мог выстраивать не только тактический план на матч, но и стратегический. На скамейке запасных остались игроки, которых можно было выпустить на усиление, чего в первых турах практически не было. Думается, именно в этих целях главный тренер «Арсенала» придержал на скамейке Кангву, появление которого на фоне уже подуставшего соперника могло заметно добавить остроты в атаке. Собственно, все эти перестановки и сработали. Один гол забил впервые появившийся в составе с первых минут и полный энтузиазма Бакаев, а заключительный, третий, сотворили на пару вышедшие на заключительный отрезок матча Кангва и Лесовой.

Еще один немаловажный фактор: в старте «Арсенала» вышли восемь россиян и только три игрока с иностранным паспортом.

Помимо продекларированной главным тренером идеи о том, что преимущество при попадании в состав всегда должно быть у россиян, о чем чуть ниже, это опять же давало глубину маневра. Не надо было при заменах колдовать, выпуская иностранца только вместо иностранца, чтобы вписываться в лимит.

Усиление атаки

Матч с «Ахматом» стал первым, в котором «Арсенал» сыграл с чистым нападающим. Появление Джорджевича, безусловно, добавило агрессии в переднюю линию. Хотя в целом он проявил себя примерно так же, как и в дебютной игре в прошлом сезоне. Много старался, проделал большой объем работы, но при завершении атак некоего куража все равно не доставало.

Правда, и моменты, которые балканский форвард имел, были созданы благодаря его собственной активности. В первом тайме Джорджевич убежал к воротам гостей и, дойдя до линии штрафной, уже почувствовав, что атака заходит в тупик, попробовал ударить по воротам; мяч попал в защитника. С трибуны виделась возможность сделать передачу на фланг, где атаку поддерживал никем не прикрытый Бакаев. Но, во-первых, увидеть в такой горячке открытого партнера не так-то просто, это, скорее, вопрос сыгранности, когда можно отпасовать наудачу, понимая, что в свободный коридор почти наверняка влетает свой игрок. И, во-вторых, сам Кононов считает, что если нападающий смело идет на обострение и пытается завершить атаку, — это тоже хорошо. Право каждого футболиста ошибиться, играя нестандартно, так что эпизод можно рассматривать и как частичку того футбола, в который и должен играть «Арсенал».

Кстати, на вопрос, какой из трех забитых мячей «Арсенала» наиболее соответствует кононовскому построению игры, Олег Георгиевич ответил, что все три. Каждую атаку надо обязательно доводить до болезненного для соперника укола.

Во втором тайме у Джорджевича был еще один неплохой момент, когда он пытался закинуть мяч в дальний от вратаря угол. Но удару не хватило ни хитрости, ни силы — мяч легко забрал Городов.

Собственно, и всего этого хватило бы для того, чтобы считать дебютный после возвращения матч удачным, но Джорджевич сделал большее. Фактически он принес «Арсеналу» победу, сотворив первый ответный гол из ничего. Ситуация не предвещала какой-то опасности воротам гостей. Хотя балканский форвард «Арсенала» и был в чужой штрафной, но его дальнейшие передвижения, казалось бы, надежно контролировал защитник. И в этот момент Джорджевич исхитрился и нанес удар в сторону ворот соперника мимо опекавшего его игрока обороны. Вратарь «Ахмата» проводил мяч взглядом, даже не попытавшись среагировать на удар.

Пока «Ахмат» приходил в себя после пропущенного мяча, арсенальцы соорудили еще одно чудо. Бакаев совершил забег со своей половины поля, сохранил в борьбе с защитником мяч и, добежав до штрафной, хлестко пробил в нижний угол. Этот эпизод напомнил легендарный рейд Григалавы в памятном матче с «Енисеем» за право остаться в Премьер-лиге. С той разницей, что тогда всё завершилось назначением штрафного и последовавшим затем голом. Здесь же игрок «Арсенала» боролся до конца, ушел от всех столкновений, как ни пытались его свалить на землю, и отправил соперника в нокаут.

Два мяча в течение пяти минут от команды, имеющей на одного игрока меньше, конечно, не ожидал никто. В какой-то степени они были и результатом везения. Но везет известно кому. После удаления Берхамова с тренерской скамейки не последовало команды о срочной перекройке тактики в сторону обороны, уповая на удачу в контратаке. «Арсенал» продолжал пытаться играть в свою игру. Численно количество оборонцев увеличилось только в последние пятнадцать минут, когда вместо Ткачева вышел Костадинов. И то этот отрезок привел к третьему забитому мячу.

Команда играла за Берхамова

После игры Олег Кононов порассуждал о некоторых особенностях построения игры «Арсенала». Воспользуемся тем, что после таких фееричных побед любому человеку хочется подольше не отпускать положительные эмоции, и приведем наиболее интересные из его тезисов.

О том, почему после удаления не случились перестановки на укрепление обороны:

«Я не сторонник, чтобы мы проводили большую часть времени в защите. Баланс должен быть, но по мне нужен сдвиг в сторону атаки. Отмечу всю команду, футболисты отдали сегодня все силы. Мне понравилось отношение к игре, начиная при подготовке, на тренировках, но и потом, в раздевалке, когда удалили нашего игрока. Мы сыграли и за Берхамова. Как ребята шутили, удаление нам даже помогло».

Рассматривался ли вариант замены вратаря после ошибки Левашова в Санкт-Петербурге:

«Мой принцип — всегда давать шанс. Ошибка может быть у любого из нас, не только в футболе. Как я говорил после игры с „Зенитом“, это была системная ошибка всей команды, не одного Левашова. Для меня важно, как отреагирует команда и сам Левашов на эту ошибку. Я видел по работе, как он старался, исходя из этого принимал решение».

О молодых игроках и иностранцах:

«У нас такая тенденция почему-то в России, в первую очередь в Премьер-лиге, что молодой игрок в 19-20 лет не может играть в основном составе. Я в прошлом году взял Лео Жабу в „Ахмат“, ему восемнадцать лет было. Он в „Коринтиансе“ провел всего две-три игры, и то на замену выходил, а так играл за вторую команду. В „Ахмате“ он спокойно вышел и начал играть, сейчас перешел в ПАОК.

Я считаю, что молодежь надо воспитывать, начиная с тренеров дублирующих составов, со второй лиги; и спокойно брать именно в первую команду. Чтобы они росли, давать им игровое время. Вспоминая недавнее наше прошлое, чемпионат СССР, откуда тогда брали молодых игроков? Из второй и первой лиги. Как мы можем поднять уровень нашего футбола и игроков, если брать иностранцев и закрывать путь нашим ребятам? Я с первых дней своей работы в Туле сказал всем, что если российский парень будет одинаков по уровню с иностранцем, будет играть русский. Однозначно».

комментарии тренеров

Олег Кононов:

– Самое главное в моем понимании, что футбол для зрителей, для того, чтобы те болельщики, которые идут на стадион, не разочаровывались в игре. Ребята — молодцы, очень хотели победить сегодня. Они продемонстрировали это, даже играя в меньшинстве. Я хочу, чтобы людям нравился наш футбол, чтобы они получали от него удовольствие. Не знаю, как сложится следующая игра, но от своих принципов мы отходить не будем.

Игорь Ледяхов:

– В первом тайме игра удавалась, забили гол, ушли на перерыв, имея на одного игрока больше. Предупреждал ребят, что во втором тайме нужно выйти ещё более мотивированными и сконцентрированными. Ребята вышли на второй тайм полными решимости продолжать в том же духе и развить успех. Но сами себе привезли две контратаки, в итоге счёт на табло.

«Арсенал» — «Ахмат» Грозный — 3:1 (0:1)

12 августа. Тула. Центральный стадион, 11554 зрителя. Судьи Сергей Лапочкин, Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Дмитрий Чельцов (Москва).

Голы: Иванов (39, 0:1), Джорджевич (52, 1:1), Бакаев (57, 2:1), Лесовой (90+3, 3:1).

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Берхамов, Григалава, Комбаров, Ткачев (Костадинов, 77), Хагуш, Джорджевич (Лесовой, 85), Чаушич, Горбатенко, Бакаев (Кангва, 65).

«Ахмат»: Городов, Анхель, Идрисса Думбия, Мохаммади, Семенов, Балай (Мбенг, 56), Иванов (Исмаэл, 76), Роши, Швец, Уциев, Бериша (Митришев, 68).

Предупреждения: Роши (23), Берхамов (37), Беляев (44), Балай (45), Уциев (45+), Швец (54), Бериша (63), Думбия (89), Мбенг (90+).

Удаление: на 42-й минуте за вторую желтую карточку удален Берхамов.

Удары (в створ): 10 (6) — 8 (3). Угловые: 2 — 4. Голевые моменты: 4 — 1.