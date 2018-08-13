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В Бутырках загорелся заброшенный дом
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Бутырках загорелся заброшенный дом

Возгорание тушили пять пожарных.

12 августа в 19.27 в службу спасения сообщили о возгорании нежилого дома, расположенного в Арсеньевском районе в деревне Бутырки. Один пожарный расчет прибыл на место происшествия через 15 минут.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение ликвидировано в 19.45. Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:12 +1
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