В Бутырках загорелся заброшенный дом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

12 августа в 19.27 в службу спасения сообщили о возгорании нежилого дома, расположенного в Арсеньевском районе в деревне Бутырки. Один пожарный расчет прибыл на место происшествия через 15 минут.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение ликвидировано в 19.45. Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.