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Скончался бывший зампред Тульской городской Думы Андрей Захаров
Фото из архива Myslo.

Скончался бывший зампред Тульской городской Думы Андрей Захаров

Myslo выражает соболезнования родным и близким.

Стало известно о кончине экс-заместителя председателя Тульской городской Думы, депутата Тульской гордумы II и III созывов Андрея Захарова (26.02.1966 – 13.08.2018). Андрей Захаров также являлся президентом Тульской областной федерации баскетбола. Был награжден почетным серебряным знаком «Депутат Тульской городской Думы» и почетной грамотой Тульской городской Думы.

 

сегодня, в 09:52 −1
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