Скончался бывший зампред Тульской городской Думы Андрей Захаров

Стало известно о кончине экс-заместителя председателя Тульской городской Думы, депутата Тульской гордумы II и III созывов Андрея Захарова (26.02.1966 – 13.08.2018). Андрей Захаров также являлся президентом Тульской областной федерации баскетбола. Был награжден почетным серебряным знаком «Депутат Тульской городской Думы» и почетной грамотой Тульской городской Думы.