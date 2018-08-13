Фото из архива Myslo.
Скончался бывший зампред Тульской городской Думы Андрей Захаров
Myslo выражает соболезнования родным и близким.
Стало известно о кончине экс-заместителя председателя Тульской городской Думы, депутата Тульской гордумы II и III созывов Андрея Захарова (26.02.1966 – 13.08.2018). Андрей Захаров также являлся президентом Тульской областной федерации баскетбола. Был награжден почетным серебряным знаком «Депутат Тульской городской Думы» и почетной грамотой Тульской городской Думы.
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