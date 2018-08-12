Канониры одержали первую победу в сезоне: «Арсенал» — «Ахмат» 3:1

Фото ПФК «Арсенал»

Матч окончен. 3:1 - сумасшедшая победа "Арсенала"! Оставшись вдесятером и проигрывая 0:1 после первого тайма, канониры сумели собраться и на 100% переломить ход игры: голы Джорджевича, Бакаева и Лесового навсегда останутся в истории "Арсенала" и в памяти болельщиков, которые стали свидетелями этого невероятного матча. Спасибо, красно-желтые, за красивую игру и за волевую победу!

90+5' Кангва прорвался вперед по центру поля, дождался, когда к нему присоединятся партнеры, и отдал мяч Даниилу Лесовому. Тот замедлился, выбирая лучший вариант для удара, и, обведя вратаря, попал точно в угол. Есть первый гол Даниила за «Арсенал»!!!

90+5' ГОЛ!!! 3:1! Забивает ЛЕСОВОЙ!!!

90+3' Грозненцы всем составом бегут вперед — сильный удар, мяч попадает точно в руки Левашову!

90+1' Атака «Ахмата» заканчивается ударом Роши — бьет высоко и неточно.

90' Команды будут играть еще целых пять минут! В принципе, все понятно: водопой, шесть замен, два гола…

89' Идрисса Думбия получает желтую карточку — сбил Горбатенко, который стремился развить новую атаку красно-желтых.

88' Отличная атака «Арсенала»! Кангва дает пас на Лесового, и тот отправляет мяч в дальний угол. Но не попадает. Зато очень радует болельщиков этим эпизодом! «Арсенал» не просто держит счет, но и стремится забить еще!

86' Мбенг открывался под подачу с левого края, но споткнулся и упал возле 11-метровой отметки. Поле же наше, домашнее — играет за нас))

84' По владению мячом небольшое преимущество у «Арсенала» — 57% на 43%. И это при том, что туляки играют в меньшинстве!

83' Получивший повреждение Хагуш продолжит игру, но замена все же будет. Лука Джорджевич отработал больше 80 минут на поле и заметно подустал, у него сводит ноги. Вместо него выходит Даниил Лесовой.

82' Мбенг сейчас не нашел возможности пробить по воротам Левашова самостоятельно и отдал мяч партнеру — Митришеву. Тот запулил высоко над воротами…

78' Хагуш лежит на поле, ему помогают медики. В момент борьбы с соперником игрок «Ахмата» упал на защитника «Арсенала». Как бы не потребовалась еще одна замена…

79' Футболисты «Ахмата» требуют пенальти. Роши стремился замкнуть прострел с фланга, но упал вместе с опекавшим его соперником. Впрочем, арбитр не считает, что здесь есть повод для 11-метрового.

77' Команды обменялись заменами: у «Арсенала» вместо Ткачева вышел Георги Костадинов, а у «Ахмата» вместо Иванова на поле появляется Исмаэл Силва. Отметим, что у грозненцев была последняя замена, а вот у Кононова в запасе еще одна возможность для перестановки.

76' Роши бьет угловой. Мяч отразили защитники туляков.

75' Курьезный момент у ворот Левашова! Мбенг поборолся с Беляевым в штрафной, и даже выиграл в этой борьбе, и, оставшись практически один на один с Левашовым (Максим упал на поле), не сумел подстроиться и попасть ногой по мячу. Сам на себя злится нападающий «Ахмата».

71' Совершенно незаметно, что «Арсенал» сейчас играет в меньшинстве. И сами выдают отличные атаки, и проходы «Ахмата» срывают отлично. Какая же игра красивая, открытая!

69' Пауза для водопоя.

69' Джорджевич наносит обводящий удар. Городов, играя в броске, ловит мяч в руки.

68' Вторая замена у «Ахмата». Бериша уходит, на его позицию выходит Магомед Митришев.

66' Мбенг не оставляет попыток поразить ворота «Арсенала»! На этот раз мяч от него приземлился на сетку ворот сверху.

65' Замена у «Арсенала». Автор второго гола красно-желтых, герой матча, Зелимхан Бакаев уходит, вместо него в игру вступает быстрый Эванс Кангва.

64' Неплохой момент у «Ахмата», но у нас есть отличный Левашов! Бериша нанес какой-то невнятный вялый удар по воротам туляков, и Михаилу было несложно забрать этот мяч в руки.

63' Арсенальцы «уронили» Бернарда Беришу, но арбитр не увидел в этом эпизоде вины туляков. А вот Бериша был наказан желтой карточкой за то, что выказывал демонстративное несогласие с решением судьи.

60' Свежий Мбенг сейчас был очень близок к тому, чтобы забить второй гол в ворота «Арсенала». Но Левашов выпрыгивает из ворот на мяч, забирая его в руки и не давая нападающему «Ахмата» ни единого шанса на удар. «Арсенал» поймал кураж!

57' Вот это матч!!! Арсенальцы воспользовались ошибкой в передаче футболистов «Ахмата» на их половине поля, Бакаев вырвался вперед и занес мяч в пустые ворота!!!

57' ГООООООЛ! 2:1 в пользу «Арсенала»!!! БАКАЕВ!!!

55' Тем временем первая замена в матче. Вместо Балая у «Ахмата» на поле появляется Мбенг.

54' Горбатенко пробивал штрафной, мяч попал в стенку, но полетел в сторону вратарской. Там до мяча дотянулся Григалава, но свой момент Гиа, мягко говоря, упустил.

54' Швец за срыв атаки получил «горчичник».

53' Лука Джорджевич вернулся и снова забил свой первый гол в ворота «Ахмата»! Из-под защитника пробил, мяч попал в штангу и отлетел точно в ворота Городова, который не успел среагировать и слишком поздно прыгнул за мячом.

53' ГООООЛЛЛЛЛ!!!

ДЖОРДЖЕВИЧ ЗАБИВАЕТ!!! 1:1!!!

50' Одно ясно точно: «Арсенал» сдаваться не намерен. Показывает атаку за атакой. Вот и сейчас Ткачев ушел от опеки Думбия на половине поля соперника, но поспешил и нанес неподготовленный удар.

48' Ответочка от «Ахмата». Балай бьет в касание после прострела с левого фланга Мохаммади. Но защитники «Арсенала», как и Михаил Левашов, начеку. В этом эпизоде мяч попал то ли в корпус, то ли в руку тульского футболиста, но арбитр контролировал этот эпизод и уверен, что нарушения правил здесь не было. Грозненцы, конечно, недовольны таким решением.

48' «Арсенал» вышел на второй тайм «заряженным». И сразу рванул в атаку. Но Джорджевич забрался в офсайд.

46' Оба главных тренера воздержались от замен в перерыве.

46' Второй тайм — давай, «Арсенал»,

мы с тобой!

Перерыв. 6 желтых карточек и 19 фолов в первом тайме! Причем все «горчичники» были во второй половине этой 45-минутки.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Короткие интервью с футболистами:

Олег Иванов, полузащитник грозненского «Ахмата» и автор единственного гола в первом тайме этого матча:

- В целом равная игра была в первом тайме, может, в чем-то хозяева поострее были. Но мы приехали за очками, пытаемся навязать свой футбол. Чуть-чуть не получается где-то, но будем стараться забрать мяч себе и попытаемся использовать преимущество в водного футболиста.

Лука Джорджевич, нападающий тульского «Арсенала»:

- У нас были моменты, неплохо играли первый тайм, пока Кантик не получил красную. Попробуем собраться и во втором тайме забить гол. Будет тяжело, конечно, «Ахмат» будет больше прессинговать, но попробуем сделать все возможное для того, чтобы забить.

Перерыв. Ну ооочень событийные 45 минут получились у «Арсенала» и «Ахмата» сегодня. Жаль только, не в пользу «Арсенала» — первый тайм завершился со счетом 0:1 на табло. Да еще и туляки остались в меньшинстве — Берхамов буквально за пару минут умудрился дважды грубо сфолить и был удален. Переломить ход игры теперь будет вдвойне сложно, но будем надеяться на лучшее и верить в Олега Кононова и его команду. К тому же есть во что верить: в первую половину матча «Арсенал» выглядел очень прилично, и для голов в ворота «Ахмата» всегда не хватало совсем чуть-чуть.

45+3' Вот это страсти на поле. Мохаммади толкнул в спину Бакаева, и тот едва не пошел с кулаками на соперника. К счастью, вовремя вмешался капитан туляков Комбаров — оттеснил партнера от Мохаммади и не дал тому ввязаться в драку. Эмоции зашкаливают.

45+2' И еще один «горчичник» для «Ахмата»: Уциев не успел к мячу и ударил по ноге Чаушичу. Арбитр сразу же показал желтую карточку.

45+1' А вот и желтая карточка для самого Бекима Балая. Зацепил за ногу Беляева.

45' Три минуты арбитр добавил к первому тайму.

44' И еще одну желтую карточку зарабатывают арсенальцы — на этот раз сфолил Максим Беляев. Ударил по ноге Олега Иванова.

43' «Ахмат» вошел в раж. Балай сейчас едва не забил второй гол — к счастью, Левашов на месте. Какая-то черная полоса у «Арсенала» началась — за последние пять минут не только пропустил, но еще и в меньшинстве остался…

41' А вот сейчас вдвойне обидно и неприятно! Берхамов получает вторую желтую карточку за жесткий подкат в ноги Балаю. И арбитр показывает вторую желтую карточку — удаление! Ну как же так?!

41' Удаление у «Арсенала»!

Берхамов получает желтую карточку.

39' Уциев красиво убрал Хагуша, с правого края вошёл в штрафную и пробил по воротам. Левашов, казалось, справился с этим ударом, но не сумел зафиксировать мяч. На добивание подоспел Олег Иванов — поразил пустой угол ворот. Обидно.

39' Гол! 0:1 на табло, «Арсенал» проигрывает.

36' Берхамов снова в центре внимания. На этот раз на своей половине поля, на фланге, сталивается с Ивановым. Олег оказался на газоне, корчась от боли. Арбитр матч останавливать сразу не стал, но Кантемир все-таки был наказан — отложенная желтая карточка.

34' Практически на линии штрафной «Ахмата» в верховой борьбе за мяч жестко сталкиваются Бехамов и Анхель. На поле медики — футболисту из Грозного требуется помощь.

32' Ошибается защитник «Ахмата» в собственной штрафной — Анхель совершает срезку, мяч взмывает высоко вверх. Тут же Вилькер исправляет свою ошибку и не дает арсенальцам шанса на удар.

30' Балай поборолся с центральными защитниками «Арсенала» за мяч, но Комбаров пришел на помощь партнерам и тут же начал новую атаку.

28' Ткачев заработал штрафной на фланге, он же его и отработал — навесил в штрафную, где головой пробил Беляев. Но голкипер грозненцев снова на высоте. Надо отметить, работы у Городова сегодня побольше, чем у Левашова.

26' Матч возобновлен. Такие небольшие паузы дают возможность не только попить воды и перевести дух футболистам, но и тренерам дать какие-то указания по ходу игры. Надеемся, Кононов знает рецепт, который поможет забить «Ахмату». Все-таки он хорошо знаком с этой командой — был ее главным тренером в прошлом сезоне.

25' Короткий перерыв на водопой. Жарковато у нас сегодня!

24' Эх, Комбаров пробил точно в стенку из игроков «Ахмата».

23' Горбатенко заработал опасный штрафной для «Арсенала». Роши метрах в трех от линии своей штрафной нарушил правила, уложив Игоря на газон. За что получил желтую карточку от главного арбитра матча.

20' Дальний выстрел от Ткачева из-за пределов штрафной! Едва-едва Городов справляется, отбивает мяч перед собой, на добивание Джорджевич не успел.

19' Очередной угловой у ворот «Арсенала» начался с подачи, которая едва не улетела в аут. Мяч сумел догнать и подхватить Бакаев, но не увидел он вовремя Ткачева, который открывался для передачи и был готов убежать к воротам «Ахмата». Жаль, отличная была возможность для быстрой контратаки.

16' И все-таки удалось оружейникам прорваться поближе к штрафной «Ахмата»! Берхамов пробил с дальней дистанции — мимо.

15' «Ахмат» немного сбил темп туляков и не дает снова пойти в атаку. Защитникам «Арсенала» остается катать мяч по своей половине поля — все пути выхода к штрафной соперника «забетонированы».

11' Отметим очень резвое и веселое начало матча! Команды не стесняются атаковать и радовать болельщиков, которые все-таки нашли возможность лично присутствовать на этом матче. Говорят, таковых набралось порядка 12 с половиной тысяч.

9' И тут же еще одна атака от Луки Джорджевича. Вместе с ним в отрыв убежал Бакаев, который надеялся на передачу от партнера, но Лука решил действовать сам. Гол снова не получился, он попал в одного из защитников «Ахмата», но мотивация у нашего нового-старого нападающего просто зашкаливает!

7' Буквально через секунды после удара Джорджевича по воротам Городова «Ахмат» в контратаке уже серьезно угрожал воротам Левашова. Роши промчался по флангу, прострелил в штрафную, где защитники не без труда прервали потенциально голевую передачу.

6' Ответная контратака «Арсенала» закончилась угловым у ворот «Ахмата». Голкипер Городов отбил кулаками мяч от своих ворот, а затем мы увидели дебют Джорджевича — мощный выстрел по воротам соперника практически в упор! Увы, вратарь грозненцев и в этот раз сработал на 100% и отразил этот удар.

5' Первый угловой в матче — у ворот «Арсенала». Грозненцы разыграли мяч и даже «накинули» его во вратарскую Левашова, но, по всей видимости, мяч в полете покинул пределы поля.

3' Команды пока не форсируют события — пытаются нащупать свою игру.

1' На стадионе сегодня не аншлаг — все-таки погода способствует выездам на дачу и на природу, и не все готовы от этого отказаться, чтобы поддерживать «Арсенал». И тем не менее, народу все же немало. И люди продолжают подходить — говорят, на входе на стадион даже очереди были.

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, за Тулу!!!

0' Команды выходят на поле. Вот-вот начинаем!

0' Стартовые составы команд и скамейки запасных:

0' Антураж перед игрой «Арсенал» — «Ахмат» в мини-фотоотчете от ПФК «Арсенал». Как же хороши летние матчи!

0' Цитаты перед этим матчем от главного тренера «Арсенала» Олега Кононова и нападающего Луки Джорджевича, на которого в этом сезоне возлагаются большие надежды:

0' Сегодня оружейники сыграют в красной форме, грозненцы — в бело-зеленой.

0' Классное видео к матчу от «Арсенал ТВ»:

0' Сегодня туляки выйдут на поле с новым-старым нападающим Лукой Джорджевичем, которого взяли в аренду у «Зенита» аккурат перед этим матчем. Напомним, в прошлом сезоне Джорджевич забил свой первый гол за «Арсенал» именно в матче против «Ахмата» — правда, интересное совпадение? Рассчитываем на повторение и сегодня! Кстати, в прошлом сезоне «Арсенал» забрал шесть очков в играх в грозненским клубом. И этот результат тоже хорошо бы повторить — все-таки старт сезона у наших оружейников получился не из простых. Пора брать очки и подниматься в турнирной таблице!

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Очередной жаркий воскресный день — очередной домашний матч оружейников. В 16.30 на Центральном стадионе в Туле прозвучит стартовый свисток на матч «Арсенал» — «Ахмат». Болеем за наших вместе с Myslo!