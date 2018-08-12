В Туле разыскивают пропавшего мужчину

Отдел полиции «Зареченский» Управления МВД России по городу Туле разыскивает без вести пропавшего Морозова Леонида Петровича, 23 сентября 1935 года рождения, проживающего по адресу: город Тула, ул. Комсомольская, 191, корп. 1, кв. 69, который 3 августа 2018 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 80 лет, рост 175 см, средней полноты, лицо овальное, бледное, европейского типа, волосы прямые коротко стриженые седые, глаза серые, брови широкие.

Был одет: джинсы серо-зеленые, футболка серо-зеленая, сандалии коричневые.

Если вы обладаете какой-либо информацией о разыскиваемом Морозове Леониде Петровиче, просьба сообщить по телефону (4872) 47−43−01, 32−40−36 или 8 (905)627−36−92, а также принять меры по доставлению этого мужчины в ближайшее подразделение полиции.