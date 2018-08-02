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Игрока «Динамо» дисквалифицировали на два матча за удар Чаушича в пах
Фото из архива Myslo.

Игрока «Динамо» дисквалифицировали на два матча за удар Чаушича в пах

Также Абдул-Азиз Теттех выплатит штраф своему клубу.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказание игроку «Динамо». Абдул-Азиз Теттех дисквалифицирован на два матча за грубую игру против футболиста «Арсенала» Горана Чаушича. Об этом сообщается в твиттере московского клуба.

- На заседании КДК Теттех принёс извинения не только в адрес Чаушича и клуба «Арсенал», но и своим партнёрам по команде, а также динамовским болельщикам, — сообщает пресс-служба столичного «Динамо».

Именно за этот эпизод Теттех был удален с поля в матче первого тура Премьер-лиги «Арсенал» — «Динамо»:

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:53 +1
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