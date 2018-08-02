3 августа в Туле закроют ж/д переезд в Криволучье

Движение через ж/д переезд в районе улиц Доктора Гумилевской и Столетова (Криволучье) для всех видов транспорта перекроют 3 августа (с 21.00) и откроют в 6.00 следующего дня, 4 августа.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме:

Номер Маршрут Время Схема движения 24 Малые Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные) с 21.00 до 6.00 ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — 5-й проезд Гастелло — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов — ст. «Металлург» 28 пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет» с 21.00 до 6.00 ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов- ст. «Металлург» 4 пос. Михалково — ПАО «Тулачермет» с 21.00 до 6.00 ул. Колхозная — 1ый Лихвинский пр. — Китаевский пр-д — ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — 5-й проезд Гастелло — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов - ст. «Металлург»