Туляков научат спасать жизни

На базе «Красного Креста» в Туле будет создан специализированный мобильный класс, где туляков научат основам оказания первой помощи. Класс будет оборудован манекенами-тренажерами для практической отработки навыков. Организация стала возможна благодаря гранту, который «Красный Крест» выиграл по проекту «Научись спасать жизнь!».

Всего планируется обучить 348 волонтеров. Одна группа будет обучена на базе средне-специального учебного заведения в одном из поселков Тульской области. Обучающиеся получат также знания о том, как выжить при чрезвычайных ситуациях и как просвещать разные слои населения в вопросах об оказании первой помощи.

Проект «Научись спасать жизнь!» направлен на обучение принципам оказания первой помощи и психологической поддержки в экстремальной ситуации. В рамках этого проекта инструкторы тульского отделения РКК проведут мастер-классы по оказанию первой помощи для детей, отдыхающих в летних лагерях Тульской области. Специалисты познакомят детей с универсальным алгоритмом оказания первой помощи: техникой проведения сердечно-легочной реанимации, устойчивым боковым положением, остановки кровотечения.