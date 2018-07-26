Болельщики – «Арсеналу»: «Ждем от вас побед, не подведите нас!»

Фото Алексея Пирязева.

25 июля на Центральном стадионе уже по традиции футболисты и тренерский штаб тульского «Арсенала» встретились с болельщиками. Вообще подобные мероприятия всегда проходят в теплой дружеской атмосфере, и этот раз не стал исключением. Игроки и главный тренер Олег Кононов задали этой встрече шутливый тон, поэтому практически все вопросы и ответы были с юмором.

Команда на поле вышла под звуки гимна «Арсенала». Болельщики растянули шарфы и флаги и овациями встретили любимых игроков.

Тулякам представили каждого футболиста и тренерский штаб. Главного новичка команды — тренера Олега Кононова — туляки поприветствовали с особой теплотой.

Олег Кононов:

– Я очень рад, что мы встречаемся. Такие встречи очень полезны. Хочу еще раз поблагодарить руководство, президента клуба, губернатора за то, что нахожусь сейчас в этом замечательном городе с такими болельщиками, как вы. Видел, как вы болеете за команду. Очень бы хотелось, чтобы вы нас поддерживали на протяжении всего сезона. А наша задача — не разочаровывать вас.

Специалист по работе с болельщиками ПФК «Арсенал» Михаил Максимов вручил приз лучшему игроку сезона 2017/18 по версии туляков Сергею Ткачеву.

А затем слово взяли болельщики. На встречу пришли поклонники футбола абсолютно разного возраста — были и совсем юные туляки, и постарше. Почему-то в этот раз представительницы прекрасного пола постеснялись задавать вопросы игрокам. Всё общение с командой взяли на себя мужчины.

Елисей болеет за «Арсенал» пять лет. Его вопрос адресовался генеральному директору клуба Дмитрию Балашову.

– Какие задачи на сезон стоят перед командой?

– Задача перед командой будет официально поставлена президентом клуба и губернатором на встрече перед матчем с «Динамо». На сегодняшний момент у нас есть определенная планка, опуститься ниже которой будет как минимум неправильно, — заявил Дмитрий Балашов.

Александра волновал серьезный вопрос: какое значение для команды в этом году будет иметь Кубок России?

– Мы хотим, чтобы команда в этом турнире как можно дальше пробилась. Это ведь прямое попадание в Лигу Европы!

Ответил Олег Кононов:

– Мы приложим все силы, чтобы хорошо выступить. Для нас первый мотивирующий фактор в этом турнире — Лига Европы. Нам нужно серьезно постараться кого-то удивить в России, а кого-то и порадовать.

Юрий поинтересовался у главного тренера, как в команде будут усиливать нападение.

Олег Георгиевич ответил в шутливом тоне:

– Так, нападение, слушайте меня, как я вас буду усиливать, — обратился тренер к форвардам «Арсенала». — В первую очередь тренировками, изнуряющими. Второе — вы должны понимать то, что нужно делать на своей позиции.

Ну а если серьезно, то у нас заявка до 31 августа, спортивный директор очень много работает над тем, чтобы усилить команду.

Болельщик Андрей предложил Кириллу Комбарову пофантазировать:

– Если бы в «Арсенал» перешел Ваш брат Дмитрий, с какого фланга было бы больше навесов?

– Мы Дмитрия тоже все ждем. Но вряд ли он перейдет к нам как минимум до зимы. Я думаю, что и с левого, и с правого фланга было бы одинаковое количество навесов, — ответил капитан «Арсенала».

Тульский тренер Виктор Андреевич Макарцев задал серьезный вопрос тренеру:

– Нужны ли финты «Арсеналу»? В матче с «Анжи» я не видел ни одного!

Мужчина пришел на встречу не с пустыми руками. Он написал книгу «101 финт в футболе». Myslo писал об этом здесь. Олег Кононов взял почитать это издание, чтобы ознакомиться с техникой, которую предлагает туляк.

– Можно взять Вашу книгу? Огромное спасибо за Ваш труд. Я надеюсь, что кое-что из тех финтов, которые здесь есть, Вы увидите на поле, — сказал Олег Георгиевич.

Даниил поинтересовался у наставника оружейников: кого бы он хотел взять в команду из нападающих Премьер-лиги?

– Вы знаете, я дорожу теми футболистами, которые у меня есть. Я хочу с ними работать. Я верю в каждого из них, — заявил Кононов.

Туляк Артём задал вопрос новичку — болгарскому футболисту Георгию Костадинову: чем тот руководствовался в своем выборе, когда ему поступило предложение от «Арсенала»?

Костадинов признался честно, что в первую очередь поговорил со своим земляком Михаилом Александровым, потом пересмотрел игры туляков и принял решение.

Юного Никиту волновало, какой фланг Олег Кононов будет нагружать больше.

– Мы будем работать равноценно на правом, левом флангах и по центру. Чтобы футболисты не устали, будем держать баланс. Но нагружать мы их будем прилично! — отшутился Кононов.

Также болельщики поинтересовались у Олега Георгиевича, будет ли матч с «Краснодаром» для него принципиальным. Кононов заявил, что будет.

Тренер прояснил и по поводу вратарской позиции — кто будет основным голкипером в сезоне.

– Кто будет сильнее, тот и будет играть. Это касается всех. У нас есть достаточная конкуренция — три вратаря. Думаю, ребята это понимают. Кто будет лучше готов, тот и выйдет на поле.

Вопрос Тимура адресовался Михаилу Левашову.

– Правда ли, что Вы готовы провести всю карьеру в Туле?

Воспитанник богородицкого футбола заверил болельщиков, что действительно готов к этому.

– Да, я готов. Я очень счастлив здесь играть за тульский «Арсенал».

Болельщиков также интересовало, скучает ли Кангва по Сунзу, на какой позиции тренер будет наигрывать Берхамова, чем занимается Беляев после тренировок.

Сергей напомнил, что с нового сезона вводится обязательное правило — доморощенный игрок. Это значит, что в клубе должно быть два игрока из своей футбольной школы.

– Каким образом это решается в «Арсенале»?

Ответил Дмитрий Балашов:

– Понятие «доморощенный футболист» — определенно шире, чем просто воспитанник клуба. Нужно определенное количество лет играть за клуб либо в регионе. На сегодняшний день, к сожалению, ни Денисов, ни Левашов не попадают под это правило. Может быть, это Артем Мингазов, сейчас по нему собираем статистику.

Чтобы появлялись доморощенные игроки, над этим работает академия «Арсенала».

Также у гендиректора поинтересовались, ведутся ли переговоры с «Зенитом» по поводу Джорджевича или Заболотного. Дмитрий Балашов ответил довольно туманно:

– Мы ведем переговоры с несколькими клубами по поводу ряда футболистов.

В завершении встречи болельщики обратились к любимой команде:

– Ребята, играйте, мы ждем от вас побед и очень сильно в вас верим! Не подведите нас в этом сезоне.

А затем все желающие смогли сфотографироваться и пообщаться с игроками и тренером. Болельщики еще долго не отпускали «Арсенал».