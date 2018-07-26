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Болельщики – «Арсеналу»: «Ждем от вас побед, не подведите нас!»
Фото Алексея Пирязева.

Болельщики – «Арсеналу»: «Ждем от вас побед, не подведите нас!»

Команду Олега Кононова торжественно проводили в новый сезон Премьер-лиги.

25 июля на Центральном стадионе уже по традиции футболисты и тренерский штаб тульского «Арсенала» встретились с болельщиками. Вообще подобные мероприятия всегда проходят в теплой дружеской атмосфере, и этот раз не стал исключением. Игроки и главный тренер Олег Кононов задали этой встрече шутливый тон, поэтому практически все вопросы и ответы были с юмором.
 
Команда на поле вышла под звуки гимна «Арсенала». Болельщики растянули шарфы и флаги и овациями встретили любимых игроков.
 
 
Тулякам представили каждого футболиста и тренерский штаб. Главного новичка команды — тренера Олега Кононова — туляки поприветствовали с особой теплотой.
 
 
Олег Кононов:
 
– Я очень рад, что мы встречаемся. Такие встречи очень полезны. Хочу еще раз поблагодарить руководство, президента клуба, губернатора за то, что нахожусь сейчас в этом замечательном городе с такими болельщиками, как вы. Видел, как вы болеете за команду. Очень бы хотелось, чтобы вы нас поддерживали на протяжении всего сезона. А наша задача — не разочаровывать вас.
 
Специалист по работе с болельщиками ПФК «Арсенал» Михаил Максимов вручил приз лучшему игроку сезона 2017/18 по версии туляков Сергею Ткачеву.
 
 
А затем слово взяли болельщики. На встречу пришли поклонники футбола абсолютно разного возраста — были и совсем юные туляки, и постарше. Почему-то в этот раз представительницы прекрасного пола постеснялись задавать вопросы игрокам. Всё общение с командой взяли на себя мужчины.
 
Елисей болеет за «Арсенал» пять лет. Его вопрос адресовался генеральному директору клуба Дмитрию Балашову.
 
– Какие задачи на сезон стоят перед командой?
 
 
– Задача перед командой будет официально поставлена президентом клуба и губернатором на встрече перед матчем с «Динамо». На сегодняшний момент у нас есть определенная планка, опуститься ниже которой будет как минимум неправильно, — заявил Дмитрий Балашов.
 
Александра волновал серьезный вопрос: какое значение для команды в этом году будет иметь Кубок России?
 
– Мы хотим, чтобы команда в этом турнире как можно дальше пробилась. Это ведь прямое попадание в Лигу Европы!
 
 
Ответил Олег Кононов:
 
– Мы приложим все силы, чтобы хорошо выступить. Для нас первый мотивирующий фактор в этом турнире — Лига Европы. Нам нужно серьезно постараться кого-то удивить в России, а кого-то и порадовать.
 
Юрий поинтересовался у главного тренера, как в команде будут усиливать нападение.
 
 
Олег Георгиевич ответил в шутливом тоне:
 
– Так, нападение, слушайте меня, как я вас буду усиливать, — обратился тренер к форвардам «Арсенала». — В первую очередь тренировками, изнуряющими. Второе — вы должны понимать то, что нужно делать на своей позиции.
 
Ну а если серьезно, то у нас заявка до 31 августа, спортивный директор очень много работает над тем, чтобы усилить команду.
Болельщик Андрей предложил Кириллу Комбарову пофантазировать:
 
– Если бы в «Арсенал» перешел Ваш брат Дмитрий, с какого фланга было бы больше навесов?
 
 
– Мы Дмитрия тоже все ждем. Но вряд ли он перейдет к нам как минимум до зимы. Я думаю, что и с левого, и с правого фланга было бы одинаковое количество навесов, — ответил капитан «Арсенала».
 
Тульский тренер Виктор Андреевич Макарцев задал серьезный вопрос тренеру:
 
– Нужны ли финты «Арсеналу»? В матче с «Анжи» я не видел ни одного!
 
 
Мужчина пришел на встречу не с пустыми руками. Он написал книгу «101 финт в футболе». Myslo писал об этом здесь. Олег Кононов взял почитать это издание, чтобы ознакомиться с техникой, которую предлагает туляк.
 
– Можно взять Вашу книгу? Огромное спасибо за Ваш труд. Я надеюсь, что кое-что из тех финтов, которые здесь есть, Вы увидите на поле, — сказал Олег Георгиевич.
 
Даниил поинтересовался у наставника оружейников: кого бы он хотел взять в команду из нападающих Премьер-лиги?
 
 
– Вы знаете, я дорожу теми футболистами, которые у меня есть. Я хочу с ними работать. Я верю в каждого из них, — заявил Кононов.
 
Туляк Артём задал вопрос новичку — болгарскому футболисту Георгию Костадинову: чем тот руководствовался в своем выборе, когда ему поступило предложение от «Арсенала»?
 
 
Костадинов признался честно, что в первую очередь поговорил со своим земляком Михаилом Александровым, потом пересмотрел игры туляков и принял решение.
 
 
Юного Никиту волновало, какой фланг Олег Кононов будет нагружать больше.
 
 
– Мы будем работать равноценно на правом, левом флангах и по центру. Чтобы футболисты не устали, будем держать баланс. Но нагружать мы их будем прилично! — отшутился Кононов.
 
Также болельщики поинтересовались у Олега Георгиевича, будет ли матч с «Краснодаром» для него принципиальным. Кононов заявил, что будет.
Тренер прояснил и по поводу вратарской позиции — кто будет основным голкипером в сезоне.
 
– Кто будет сильнее, тот и будет играть. Это касается всех. У нас есть достаточная конкуренция — три вратаря. Думаю, ребята это понимают. Кто будет лучше готов, тот и выйдет на поле.
 
Вопрос Тимура адресовался Михаилу Левашову.
 
– Правда ли, что Вы готовы провести всю карьеру в Туле?
 
 
Воспитанник богородицкого футбола заверил болельщиков, что действительно готов к этому.
 
 
– Да, я готов. Я очень счастлив здесь играть за тульский «Арсенал».
 
Болельщиков также интересовало, скучает ли Кангва по Сунзу, на какой позиции тренер будет наигрывать Берхамова, чем занимается Беляев после тренировок.
 
 
Сергей напомнил, что с нового сезона вводится обязательное правило — доморощенный игрок. Это значит, что в клубе должно быть два игрока из своей футбольной школы.
 
– Каким образом это решается в «Арсенале»?
 
Ответил Дмитрий Балашов:
 
 
– Понятие «доморощенный футболист» — определенно шире, чем просто воспитанник клуба. Нужно определенное количество лет играть за клуб либо в регионе. На сегодняшний день, к сожалению, ни Денисов, ни Левашов не попадают под это правило. Может быть, это Артем Мингазов, сейчас по нему собираем статистику.
Чтобы появлялись доморощенные игроки, над этим работает академия «Арсенала».
 
Также у гендиректора поинтересовались, ведутся ли переговоры с «Зенитом» по поводу Джорджевича или Заболотного. Дмитрий Балашов ответил довольно туманно:
 
– Мы ведем переговоры с несколькими клубами по поводу ряда футболистов.
 
В завершении встречи болельщики обратились к любимой команде:
 
 
– Ребята, играйте, мы ждем от вас побед и очень сильно в вас верим! Не подведите нас в этом сезоне.
 
А затем все желающие смогли сфотографироваться и пообщаться с игроками и тренером. Болельщики еще долго не отпускали «Арсенал».
 

В воскресенье, 29 июля, «Арсенал» сыграет с московским «Динамо» на Центральном стадионе в Туле. Начало матча в 16.30.

Билеты уже в продаже.

 

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Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 1
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 2
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 3
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 4
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 5
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 6
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 7
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 8
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 9
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 10
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 11
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 12
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 13
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 14
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 15
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 16
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 17
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 18
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Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 21
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 22
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Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 24
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 25
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Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 30
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Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 34
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Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 36
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Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 38
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 39
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 40
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 41
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 42
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 43
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 44
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 45
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 46
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 47
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 48
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 49
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 50
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 51
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 52
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 53
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 54
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 55
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 56
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 57
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 58
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 59
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 60
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 61
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 62
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 63
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 64
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 65
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 66
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 67
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 68
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 69
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 70
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 71
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 72
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 73
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 74
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 75
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 76
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Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 113
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 114
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 115
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 116
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 117
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 118
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 119
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 120
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 121
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 122
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 123
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 124
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 125
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 126
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 127
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Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 129
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Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 131
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Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 133
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 134
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 135
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 136
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 137
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 138
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 139
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 140
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 141
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 142
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 143
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 144
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 145
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 146
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 147
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 148
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 149
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 150
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 151
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 152
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 153
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 154
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 155
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 156
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 157
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 158
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 159
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 160
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 161
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 162
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 163
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 164
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 165
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 166
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 167
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 168
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 169
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 170
Встреча "Арсенала" с болельщиками, Фото: 171
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