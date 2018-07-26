Автоманьяк в Донском за ночь сжег три машины

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Одну из них он угнал.

В Донском в полицию обратился житель микрорайона Центральный. Мужчина заявил, что вечером неизвестный поджег его автомобиль ВАЗ-2110 1999 года выпуска. В результате пожара выгорел моторный отсек.

Полицейские задержали подозреваемого — безработного 27-летнего знакомого заявителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что мужчина после ссоры с приятелем поджег его автомобиль. По дороге домой злоумышленник решил спалить еще одну машину.

Как раз ему по пути попалась «Дэу Нексия».

Этого поджигателю показалось мало. Мужчина угнал «четверку», но не справился с управлением и съехал в кювет. Автоманьяк поджег и это транспортное средство.

– В настоящее время мужчина сознался в совершении преступления. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

был случай

Подобный случай произошел в Новомосковске 12 мая. Тогда пьяный 21-летний молодой человек, разозлившись, что его не пустили в ночной клуб, хотел угнать «Мицубиси Аутлендер». Когда новомосковцу это не удалось, он решить сжечь иномарку. Огонь повредил и соседние два автомобиля.

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