новости
новости
Регистрация
Автоманьяк в Донском за ночь сжег три машины
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Автоманьяк в Донском за ночь сжег три машины

Одну из них он угнал.

В Донском в полицию обратился житель микрорайона Центральный. Мужчина заявил, что вечером неизвестный поджег его автомобиль ВАЗ-2110 1999 года выпуска. В результате пожара выгорел моторный отсек.

Полицейские задержали подозреваемого — безработного 27-летнего знакомого заявителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что мужчина после ссоры с приятелем поджег его автомобиль. По дороге домой злоумышленник решил спалить еще одну машину.
Как раз ему по пути попалась «Дэу Нексия».

Этого поджигателю показалось мало. Мужчина угнал «четверку», но не справился с управлением и съехал в кювет. Автоманьяк поджег и это транспортное средство.

– В настоящее время мужчина сознался в совершении преступления. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

был случай

Подобный случай произошел в Новомосковске 12 мая. Тогда пьяный 21-летний молодой человек, разозлившись, что его не пустили в ночной клуб, хотел угнать «Мицубиси Аутлендер». Когда новомосковцу это не удалось, он решить сжечь иномарку. Огонь повредил и соседние два автомобиля.

Подробнее эту историю читайте здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:35 +4
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьДонской
Прочее
сжег машинуполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сегодня в Тульском кремле на «Газон» приземлится парашютист
Сегодня в Тульском кремле на «Газон» приземлится парашютист
Два дня отборной рок-музыки: на выходных Тулу захватит «Ветер свободы»
Два дня отборной рок-музыки: на выходных Тулу захватит «Ветер свободы»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.