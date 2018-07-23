В Туле из-за обрушения шурфа шахты уходит под землю частный дом

Фото Дмитрия Дзюбина.

Еще сотня таких же домов, стоящих над бывшими угольными шахтами в Скуратово, может ждать такая же участь.

ЧП произошло это около двух недель назад во дворе дома №66 по улице Скуратовской.

Вячеслав Герасимов, владелец дома:

Вячеслав Герасимов – Утром я вышел в сад и увидел две трещины в земле. Сначала не придал этому значения: дожди тогда еще на начались, решил, что просто пересохла земля. Вернулся в дом. Позавтракал, выхожу снова, а тут уже яма метр на метр. Это я удачно наступил, спускаясь с порога, а то мог бы провалиться!

Яма появилась не на пустом месте, оказалось, что в этом месте находится шурф ныне закрытой шахты.

Шурф — чаще вертикальная горная выработка, небольшой глубины (редко более 20-30 м), проходимая с земной поверхности для разведки полезных ископаемых, при инженерно-геологических изысканиях, для вентиляции, водоотлива, транспортирования материалов, спуска и подъёма людей и для других целей.

Дом, как и еще сотня таких же, стоит над бывшими шахтами Скуратово. Здесь 53 года назад выделили 100 земельных участков шахтерам. Первый владелец дома как раз работал на выработке, после его смерти 33 года назад участок купил Вячеслав Герасимов.

– Покупал дом с деревянным фундаментом. Впоследствии получил разрешение, сделал хороший фундамент и пристроил комнату, – рассказывает Вячеслав Алексеевич.

Юлия Игнатова, внучка хозяина дома:

Юлия Игнатова – У нас есть все разрешения на строительство, это не самострой. Как же могли полвека назад разрешить возводить дом на этом месте?

За помощью в решении проблемы Юлия обратилась в районную администрацию. Чиновники выехали на место, посмотрели и сказали, что без исследования земли под домом никакие работы проводиться не будут, – это небезопасно. Предложили и Вячеславу Герасимову временно переселиться из потенциально опасного строения в жилье маневренного фонда. Но 78-летний мужчина отказался: «Годы уже не те, чтобы что-то менять в своей жизни».

12 июля жители заказали КамАЗ битума, насыпали в яму – битум просто провалился вниз, даже звука удара не услышали. В тот же день яма заполнилась водой.

Тогда спасатели начали откачивать воду из провала, но это существенно не изменило ситуацию: подвал дома, в котором никогда не было воды, теперь всё время залит.

В пятницу, 20 июля, был готов совмещенный план земельного участка, на котором стоит дом, и отработанного месторождения угля погашенной шахты №1 Скуратовского месторождения.

«Сообщаем вам, что восточная часть жилого дома стоит на устье шурфа закрепленного прямоугольного сечения, встретившего полезное ископаемое. Шурф не консервировался и не ликвидировался», – говорится в заключении специалистов.

В пятницу же администрация направила три КамАЗа глины и щебня для засыпки провала. Виктор, муж Юлии, вместе с рабочими перекидал всё это вручную в яму. Но и это оказалось бесполезным – яма продолжила расширяться.

Сейчас порог дома висит над огромной воронкой. Вячеслав Герасимов опасается, что жилье вот-вот рухнет: что происходит с землей под домом, не знает никто.

– Нам рекомендовали после засыпки шурфа делать бетонную стяжку под дом, но денег на это у нас нет! Мы за свой счет делали совмещенный план. И куда идти за помощью, мы не знаем. Это же не крыша протекла – это шахта! – говорит Юлия.

Руководитель администрации Центрального округа Тулы Александр Корнеичев:

Александр Корнеичев – В день обращения Герасимова спасатели выезжали на место, они установили, что глубина провала составляет 11 метров. Но без совмещенного плана мы не могли отправить технику. Жители его заказали. Как только он был готов, мы отправили технику и глину для засыпки ямы. Но пошли дожди, и в субботу работы пришлось остановить. Яма сократилась до 6,5 м в глубину. В понедельник завозили глину и щебень, во вторник продолжим: будем откачивать воду и засыпать до тех пор, пока не ликвидируем провал. Там сейчас стоит вода, она никуда не уходит – это хороший признак, значит, нет каких-то скрытых отводов под землей. По всему, достаточно будет засыпать провал, чтобы решить проблему.

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