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«Арсенал» и новички: С кем играть будем?
Фото ПФК «Арсенал».

«Арсенал» и новички: С кем играть будем?

В воскресенье, 29 июля, «Арсенал» берет старт в четвертом уже для себя сезоне Премьер-лиги.

Если еще недавно Тула была всего лишь выскочкой, командой, которая за несколько сезонов поднялась из грязи в князи, то теперь это почти твердый середняк, и, соответственно, отношение к ней уже иное. Главный вопрос, которым задаются сейчас болельщики: где качественное пополнение? С кем играть в новом сезоне?

Об «Анжи» и сезоне с чистого листа

В довершение всех волнений «Арсенал» заключительный контрольный поединок провел дома перед своими болельщиками, собрав весьма внушительную зрительскую аудиторию — порядка трех тысяч человек. Имя соперника позволяло думать, что подготовительный сезон команда завершит на мажорной ноте. Махачкалинский «Анжи» чудом сохранил прописку в элите за счет вовремя распавшегося «Амкара» и в новом сезоне, скорее всего, будет решать ту же задачу — сохранение прописки. Кого же еще обыгрывать, если не вчерашних аутсайдеров?

Но забитых мячей никто из пришедших на стадион так и не дождался. Что же касается самого зрелища, оно тоже оставило весьма двоякое впечатление. «Арсенал» имел преимущество, но больше был сосредоточен на тике-таке — контроле мяча. Опасные моменты у тех и других ворот возникали крайне редко. Вполне возможно, что именно такая задача и ставилась — посмотреть, чему научилась команда за летний подготовительный период. С этой точки зрения проверка принесла результат.


Артур Нигматуллин.

С другой стороны, стартовым составом «Арсенал» как раз продемонстрировал обратное: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов, Ткачев, Горбатенко, Чаушич, Александров, Комбаров, Кангва. Ни одной новой фамилии. Плюс вышедший на второй тайм Левашов и травмированный Альварес.

Говорить о том, что «Арсенал» не сохранил прошлогодний состав, на этом фоне по меньшей мере странно. Наоборот.

Сколько писалось о том, что к Беляеву есть предметный разговор то у «Спартака», то еще у кого, но он здесь. Чаушич не уехал в «Црвену Звезду», хотя и был не против. Вернули опять из ЦСКА Ткачева. Сохранили Кангву, Александрова, переподписали Горбатенко. Усилили конкуренцию во вратарской линии: Левашов и Нигматуллин на предсезонке стояли поровну.

Момент «Амкара»

«Арсенал», по сути, потерял Сунзу и одного нападающего (в осенней части это был Джорджевич, в весенней — Дзюба).


Артем Дзюба

Подписание новых игроков — это всегда отдельное искусство. При всем при этом один крепкий новичок — болгарин Костадинов в команде уже появился. Причем не в аренду, не свободным агентом, а с выкупом прав.
Команды, которые не готовы сорить деньгами, крепких футболистов обычно подписывают или сразу после сезона, ведя с ними долгие переговоры по ходу сезона, или ближе к закрытию трансферного окна, когда и сами игроки, и их агенты становятся сговорчивее.

Нет ничего крамольного в том, что в клубе пытаются сыграть максимально эффективнее на соотношении цена/качество. Сезон большой.

В прошлом году тот же Кангва пришел через несколько недель после старта чемпионата.

Почему-то мало кто обращает внимание, что этим летом клуб подписал сразу нескольких молодых игроков с перспективой побороться за место в основном составе — Крикуненко, Лесового и Сокола. Понятно, что у них нет еще звучного имени в футболе, но ведь и того же Головина, за которого сейчас идут активные торги, сравнительно недавно никто не знал. Но, получив шанс, проявив характер, он вырос в сильного футболиста, да еще и не самый бедный в России клуб теперь на нем заработает. Если этот пример кажется слишком громким, возьмем поскромнее — Александр Зинченко, перешедший из «Уфы» в «Манчестер Сити».

Нет гарантии, что из Лесового или Сокола вырастет новый Головин или Зинченко. Но если не пытаться идти этой дорогой, растить своих футболистов, рано или поздно у любого провинциального клуба настанет момент «Амкара», когда имя есть, а денег нет.

Психология победителей

Рост молодых футболистов в част­ности и всей команды в целом — это уже работа главного тренера. Та самая, плоды которой мы видели в контрольном матче против «Анжи». Мало кому такой футбол понравился. Но разве не те же самые эмоции мы все испытывали совсем недавно, наблюдая за контрольными матчами сборной России? И во что это в итоге вылилось? Надо дождаться сезона, чтобы делать окончательные выводы.

Пока же любые недовольства в адрес клуба и главного тренера можно легко перевести в плюсы.

В матче с «Анжи» команда играла фактически без ворот? Ну, так все же говорят, что у «Арсенала» проблема с линией нападения. Значит, надо отрабатывать пока другие варианты, кроме как взламывать оборону соперника.

Жоазинью, которого активно сватали в «Арсенал», скорее всего окажется в «Динамо»? А разве на этом футболисте свет клином сошелся? Не зря же другие элитные российские клубы за него особо не сражались. Если «Арсенал» не пошел на его условия, значит, в клубе полагают, что за примерно те же деньги можно найти другого качественного иностранца. Жоазинью — всего лишь часть айс­берга.

В любом клубе ведутся десятки переговоров с потенциальными новобранцами, и далеко не все из них завершаются подписанием контрактов. Равно как далеко не обо всех становится известно прессе и болельщикам.

Нет массированного пополнения? А оно вообще нужно? Многие футбольные специалисты считают, что на любой отрезок сезона достаточно 15−16 футболистов основы плюс молодежь.

Антипример: «Спартак», который свои же раздутые штаты долгие годы тянули в болото.

В «Арсенале» сейчас условно уже 14 игроков, которых можно рассматривать как футболистов основы (стартовый состав с «Анжи» плюс Левашов, Костадинов и травмированный Альварес). Команда располагает хорошим набором креативных футболистов в средней линии, но явно неукомплектованной выглядит оборона и, само собой, линия нападения. Туда и ищутся кандидатуры на пополнение.

Да, «Арсенал», за исключением Нигматуллина, не пополнил свои ряды за счет «Тосно» и «Амкара». Хотя, например, Аленичев в «Енисее» снял практически все сливки из этих клубов. Но у Дмитрия Анатольевича одни задачи, а у Кононова принципиально другие. «Енисею» нужно укрепиться в премьер-лиге, и, памятуя о тульском опыте, Аленичев уже твердо знает, что это делается за счет опытных, искушенных игрой в элите футболистов.

Можно предположить, что в «Арсенале» вариант такого укрепления не рассматривали, прежде всего, потому, что в обоих распавшихся клубах собраны были футболисты, при всем к ним уважении, привыкшие биться за выживание. По сути своей они решалы, а не победители, без всякого негативного второго смысла. Яркий пример этого – Заболотный, промахи которого в «Тосно» не видел никто, а любая осечка в «Зените» аукалась на всю страну. Заболотный в новой команде не растерял своих положительных качеств, просто к игре в других психологических условиях оказался не готов.


Олег Кононов

Имея достаточно крепкий костяк из качественных футболистов Кононову не надо было разбавлять его серой массой. И если это так, и это его решение, значит все в «Арсенале» идет правильно.

Надо только доверять специалисту, который оказался сейчас у руля команды и кропотливо работал все лето, донося до футболистов свои игровые идеи и психологию победителей.

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