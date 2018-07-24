В Тулу съехались 13 послов РФ в зарубежных странах

24 июля губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с 13 руководителями дипломатических представительств России в Австрии, Алжире, Андорре, Бахрейне, Болгарии, Вьетнаме, Гвинее, Испании, Конго, Македонии, Мозамбике, Словакии, Сьерра-Леоне, Швейцарии и на Сейшельских Островах.

Послы приехали в областную столицу накануне и уже успели посетить ряд культурных и промышленных объектов.

Алексей Дюмин подчеркнул, что сегодняшняя встреча позволит руководителям диппредставительств больше узнать об истории региона и более детально ознакомиться с особенностями тульского края.

– Сегодня мы предлагаем иностранным инвесторам сотрудничество с успешным регионом — лидером по многим направлениям, — сказал Алексей Дюмин.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Гвинейской Республике и Республике Сьерра-Леоне Александр Брегадзе высоко оценил продукцию, производимую предприятиями нашего региона, в том числе оборонными. Затем члены регионального правительства представили высоким гостям более подробную информацию о Тульской области.

Глава региона отметил, что для Тульской области укрепление внешних экономических связей — один из главных инструментов развития.

– Мы хотим, чтобы наш регион знали не только как родину самовара и пряника, как оружейную столицу России, но и как территорию, где можно успешно вести бизнес, в том числе — нашим зарубежным партнерам. Мы рассчитываем, что с помощью послов России за рубежом нам удастся донести до иностранного бизнеса информацию о преимуществах Тульской области, — подчеркнул глава региона.

В планах руководителей дипломатических представительств РФ за рубежом посещение особой экономической зоны «Узловая».