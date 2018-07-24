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«Тулагорводоканал» проверил качество питьевой воды в Туле

«Тулагорводоканал» проверил качество питьевой воды в Туле

Выяснилось, где вода самая чистая, мягкая и прозрачная.

Исследования проводились в разных районах Тулы с 16 по 20 июля, специалисты оценивали питьевую воду по нескольким критериям.

Самая мутная вода оказалась в Центральном районе: ее показатель составил 1,02 мг/дм3 (при норме 1,5 мг/дм3). За Центральным районом расположился Привокзальный с мутностью воды 0,90 мг/дм3. Самая прозрачная питьевая вода оказалась в Пролетарском районе, ее мутность — 0,79 мг/дм3.

В Советском районе вода отличилась наибольшей жесткостью: она составила 8,6-9,2 градуса. Высокая жесткость также и у воды в Зареченском районе (7,2-8,2 градуса). Самой мягкой снова оказалась вода в Пролетарском районе — 5,4-5,8 градуса.

По наличию железа показатели воды всех районов остались в пределах нормы. Также не удалось выявить наличие общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий: ни в одном районе вода их не содержит.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 16:15 −1
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