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22 июля в Туле состоится матч «Арсенал» – «Анжи»
Фото пресс-службы «Арсенала».

22 июля в Туле состоится матч «Арсенал» – «Анжи»

Приглашаются все желающие. Вход свободный.

22 июля «Арсенал» в Туле проведет контрольный матч с махачкалинским «Анжи». Игра станет генеральной репетицией перед стартом официального сезона.

Как сообщает клубная пресс-служба, поединок состоится в воскресенье, 22 июля, на Центральном стадионе. Начало в 15.00.

Вход свободный, проход на стадион через северо-западные и юго-западные ворота.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:20 +3
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