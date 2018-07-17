22 июля в Туле состоится матч «Арсенал» – «Анжи»

Фото пресс-службы «Арсенала».

22 июля «Арсенал» в Туле проведет контрольный матч с махачкалинским «Анжи». Игра станет генеральной репетицией перед стартом официального сезона.

Как сообщает клубная пресс-служба, поединок состоится в воскресенье, 22 июля, на Центральном стадионе. Начало в 15.00.

Вход свободный, проход на стадион через северо-западные и юго-западные ворота.