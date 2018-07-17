В нескольких населенных пунктах Тульской области из-за непогоды отключилось электроснабжение

Фото из архива Myslo.

17 июля в 15.10 в службу спасения сообщили о частичном отключении электроснабжения в п. Угольный ГО Тула и Болохово Киреевского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

На место происшествия выехали бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.

Ситуация находится на контроле регионального ГУ МЧС России.

Отметим, что в регионе бушует непогода.