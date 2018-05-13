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На матче «Арсенал» – «Локомотив» ожидается аншлаг
Фото из архива Myslo.

На матче «Арсенал» – «Локомотив» ожидается аншлаг

Все билеты проданы!

Сегодня, 13 мая, в 14.00 в Туле на Центральном стадионе состоится заключительный матч этого сезона — «Арсенал» — «Локомотив». Игра вызвала повышенный интерес среди болельщиков — еще бы, в гости к тулякам едут чемпионы страны.

По информации пресс-службы оружейников, на стадионе ожидается аншлаг — все билеты проданы!

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:55 +1
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