Фото из архива Myslo.
На матче «Арсенал» – «Локомотив» ожидается аншлаг
Все билеты проданы!
Сегодня, 13 мая, в 14.00 в Туле на Центральном стадионе состоится заключительный матч этого сезона — «Арсенал» — «Локомотив». Игра вызвала повышенный интерес среди болельщиков — еще бы, в гости к тулякам едут чемпионы страны.
По информации пресс-службы оружейников, на стадионе ожидается аншлаг — все билеты проданы!
11 мая, в 12:33, 15 1073 2
10 мая, в 08:14, 73 3109 0
8 мая, в 16:00, 28 1138 2
7 мая, в 14:48, 46 3735 2
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