На матче «Арсенал» – «Локомотив» ожидается аншлаг

Фото из архива Myslo.

Сегодня, 13 мая, в 14.00 в Туле на Центральном стадионе состоится заключительный матч этого сезона — «Арсенал» — «Локомотив». Игра вызвала повышенный интерес среди болельщиков — еще бы, в гости к тулякам едут чемпионы страны.

По информации пресс-службы оружейников, на стадионе ожидается аншлаг — все билеты проданы!