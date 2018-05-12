В Центральном парке Тулы состоялся флешмоб «Осторожно – окна! »

Фото Натальи Зыковой

Цель акции — привлечение общественности к проблеме детского травматизма и выпадения детей из окон.

В Центральном парке им П.П. Белоусова прошел флешмоб с целью профилактики выпадения детей из окон, организованный по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой.

Волонтеры раздавали информационные листовки и памятки посетителям парка. Цель акции — привлечение общественности к проблеме детского травматизма и выпадения детей из окон.

- Спасибо всем участникам! Надеюсь, что простые правила безопасности дойдут до каждого родителя и научат их беречь своих детей! - отметила Зыкова.