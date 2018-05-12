новости
новости
Регистрация
В Центральном парке Тулы состоялся флешмоб «Осторожно – окна! »
Фото Натальи Зыковой

В Центральном парке Тулы состоялся флешмоб «Осторожно – окна! »

Цель акции — привлечение общественности к проблеме детского травматизма и выпадения детей из окон.

В Центральном парке им П.П. Белоусова прошел флешмоб с целью профилактики выпадения детей из окон, организованный по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой. 

Волонтеры раздавали информационные листовки  и памятки посетителям парка. Цель акции — привлечение общественности к проблеме детского травматизма и выпадения детей из окон.

- Спасибо всем участникам! Надеюсь, что простые правила безопасности дойдут до каждого родителя и научат их беречь своих детей! - отметила Зыкова.

Галерея
«Осторожно – окна! Дети не летают», Фото: 1
«Осторожно – окна! Дети не летают», Фото: 2
«Осторожно – окна! Дети не летают», Фото: 3
«Осторожно – окна! Дети не летают», Фото: 4
«Осторожно – окна! Дети не летают», Фото: 5
«Осторожно – окна! Дети не летают», Фото: 6
вчера, в 19:40 +4
Другие статьи по темам
Люди
Наталья Зыкова
Место
ТулаТульская областьЦПКиО имени Белоусова
Прочее
флешмобдети выпали из окна

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фестиваль «ЛитераТула»: Что читают юные туляки
Фестиваль «ЛитераТула»: Что читают юные туляки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.