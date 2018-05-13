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В Туле в ДТП на пересечении улиц Луначарского и Штыковой погиб мотоциклист
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле в ДТП на пересечении улиц Луначарского и Штыковой погиб мотоциклист

Все обстоятельства аварии выясняются.

12 мая в Туле произошло серьезное ДТП — на пересечении улиц Луначарского и Штыковой столкнулись автомобиль «Киа Сид» и мотоцикл «Сузуки».

В результате ДТП 25-летний мотоциклист получил серьезные травмы. За его жизнь боролись медики, но, к сожалению, молодого человека не удалось спасти. Он скончался в больнице.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. По информации некоторых СМИ, водитель «Киа» не уступил дорогу мотоциклу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:09 0
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