Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле в ДТП на пересечении улиц Луначарского и Штыковой погиб мотоциклист
Все обстоятельства аварии выясняются.
12 мая в Туле произошло серьезное ДТП — на пересечении улиц Луначарского и Штыковой столкнулись автомобиль «Киа Сид» и мотоцикл «Сузуки».
В результате ДТП 25-летний мотоциклист получил серьезные травмы. За его жизнь боролись медики, но, к сожалению, молодого человека не удалось спасти. Он скончался в больнице.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. По информации некоторых СМИ, водитель «Киа» не уступил дорогу мотоциклу.
Другие статьи по темам
Место
Прочее