ЦСКА – «Арсенал»: Самое разгромное поражение в истории

Фото пресс-службы «Арсенала».

То, что предстоит не совсем обычный матч, стало ясно уже после знакомства со стартовыми составами. Вместо Левашова в воротах «Арсенала» вдруг оказался дебютант РФПЛ Игорь Обухов. И это фактически сразу после того, как главный тренер «Арсенала» сказал, что с Левашовым команда на ближайшее время закрыла вопрос о том, кто будет первым номером. Но ему надо набираться опыта.

С другой стороны если действительно была задача посмотреть в деле Обухова на предмет продолжения с ним сотрудничества, то иной возможности, кроме как предпоследней игры чемпионата не было. До того «Арсенал» решал стратегические турнирные задачи – при всех мечтах о еврокубках некая вероятность попасть в зону стыков оставалась. В последней игре сезона в Туле против нового чемпиона тем более не до экспериментов. Оставался только этот матч.

Но так вышло, что дебют Обухова пришелся на сверхмотированный ЦСКА, у которого в этой игре решалась судьба попадания в Лигу чемпионов. Да еще гол состоялся в первой же атаке.

«Как можно комментировать действия вратаря, если он впервые коснулся мяча на двадцать четвертой минуте, при счете 0:3. Когда он может себя показать?» – с горькой иронией прокомментировал потом Божович игру своей команды. И добавил: «Для меня вратарь сегодня был хороший».

По всей видимости, эту игру тренерский штаб вообще планировал как проверку на будущее для некоторых футболистов. Так, по словам Божовича, во втором тайме планировался выход на поле игрока молодежки Ярослава Ивакина, но при разгромном счете от этой замены отказались. Всё случилось настолько быстро, что «Арсенал» в принципе не успевал ничего скорректировать. Единственную замену Божович сделал во второй тайме, выпустив вместо Кангвы защитника Хагуша. Хотя были в числе запасных и Новосельцев, и Джорджевич, и Расич.

Но кто знает, как бы все повернулось, не забей Чалов уже на второй минуте встречи. Вполне вероятно, гости бы осмотрелись, поймали нужный ритм, и все закончилось для них не так печально. Пример – та же выездная игра с «Зенитом» или домашние против остальных российских грандов, которым так и не удалось взломать позиционную защиту тульской команды. Но «Арсенал» быстро пропустил, и такие удары команда пока еще не умеет держать. Опять же поищем аналогии – как только «Краснодар» месяц назад также отличился в игре против нас в самом дебюте матча, игра фактически была закончена. С той, правда, разницей, что против «Краснодара» тулякам еще удавалось создавать что-то у чужих ворот, а с ЦСКА в этом плане была полнейшая безнадега.

По сути «Арсенал» взяли на том, на чем он сам ловил весь сезон более богатых и преуспевающих – дотошном изучении наших слабых мест. Некоторые из армейских голов были словно под копирку игры с «Анжи». Только если у команды Махачкалы от всей тульской защиты убежал один Хубулов, то ЦСКА устраивал спринтерские забеги к воротам Обухова целыми группами.

Хорошо еще после 0:6 хозяева несколько сбавили обороты, и дали в нескольких моментах возможность Обухову показать, что он имеет некоторую вратарскую выучку.

Но только когда его не бросает собственная защита на растерзание летучим форвардам соперника.

Вообще с 49-й минуты, когда счет стал 6:0 всем, наверное, уже хотелось одного – чтобы это наваждение быстрее закончилось. Это, к счастью, наконец произошло. «Арсенал» занес в клубную историю несколько смачных антирекордов и отправился зализывать раны.

Конечно, исход матча вышел удручающим. «Мне стыдно за игру команды, но что мне теперь, повеситься?» – отреагировал на повторяющиеся вопросы про 0:6 Божович.

Вопрос только, с чем сравнивать эти 0:6. Со всеобщими ожиданиями от попадания в Лигу Европы, которое вдруг забрезжило этой весной, или с задачей на сезон сохранения места в Премьер-лиге и нахождения в первой десятке команд, которая на старте чемпионата не казалась такой уж легкой. Просто аппетит пришел во время еды. То, что по ходу сезона команда во многих матчах показывала очень добротный и яркий футбол, по большому счету, куда важнее провала в одном конкретном матче. И если уж говорить о потерянных шансах на шестое место, то скорее надо припоминать не нынешний разгром от ЦСКА, а два поражения от вылетающего в ФНЛ «Тосно», например. Но тогда и они не казались настолько страшными. Опять же потому, что «Арсенал» боролся за сохранение места в Премьер-лиге, и его болельщики относились к этой задаче с пониманием.

Нет команд, которые не проваливаются. «Спартак» отряхнулся после ливерпульских 0:7 и отвоевал себе место в тройке призеров российского чемпионата. «Зенит» когда-то громил московское «Динамо» 9:3, а «Динамо» «Зенит» незадолго до этого 7:1. Но жизнь после этого продолжалась. Кстати, если говорить о самых ощутимых оплеухах в истории тульского футбола, то были легендарные 3:7 на своем поле от аутсайдера – мурманского «Севера». Больше тридцати лет прошло, а все события того матча и не забитый Шишкиным пенальти при счете 2:3 помнятся как сейчас.

Важно, какие уроки извлекает потерпевшая сторона из таких вот историй. Применительно к «Арсеналу», например, интересно, что будет с командой в ближайшем будущем.

Ведь с одной стороны в игре с ЦСКА тренеры хотят посмотреть в деле кого-то из молодых игроков, чтобы понять стоит на них рассчитывать или нет. А значит, планируют работать в Туле и дальше. С другой Божовича на главном спортивном телеканале страны спрашивают, готов ли он к переговорам с «Зенитом», и тот отвечает, что готов. А если слухи о «Зените» имеют хотя бы какую-то реальную почву, то может ведь подсуетиться и кто-то еще с хорошим предложением, от которого невозможно отказаться. При этом клуб «Арсенал» по поводу будущего в нем главного тренера, с которым связан наивысший успех в истории тульского футбола, пока хранит гордое молчание. И в принципе непонятно, хотят ли продлевать с ним контракт.

Хотя, может, в этом документе вообще есть пункт, не требующий дополнительных переговоров – выполнена задача на сезон, и он продляется автоматически. Никто же об этом не знает. Причем, декларация о продолжении сотрудничества вовсе не означает пожизненное крепостное право. Всегда можно обговорить, что в случае конкретного предложения из топ-клуба стороны расстаются по-джентльменски. Как это, по видимому, есть в той же «Уфе», главного тренера которой также прочат в «Зенит».

Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Хотя нам было бы интереснее, чтобы у генерала Божовича появилась своя армия, способная вести бои на самом высоком уровне, именно в Туле. Уходящий сезон показал, что при разумном управлении, качественном кадровом усилении и профессиональной работе тренера можно добиваться самых высоких результатов. И тут пример не только «Арсенал», но и новый чемпион России – московский «Локомотив», с которым тульской команде играть в последнем туре. Кстати, после игры с ЦСКА Божович пообещал, что с чемпионом «Арсенал» постарается отмазаться за обидные 0:6.

ЦСКА – «Арсенал» – 6:0 (5:0)

6 мая. Москва. Стадион «ВЭБ Арена», 18311 зрителей. Судьи Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск).

Голы: Чалов (2, 1:0), Муса (11, 2:0), Чалов (21, 3:0), Головин (40, 4:0), Чалов (43, 5:0), Муса (49, 6:0).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В.Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Натхо, Кучаев (Бистрович, 31), Витиньо, Головин (Жамалетдинов, 76), Муса, Чалов (Хосонов, 88).

«Арсенал»: Обухов, Александров, Беляев, Сунзу, Альварес, Берхамов, Чаушич, Горбатенко, Ткачев, Кангва (Хагуш, 58), Дзюба.

Предупреждение: Александров (35).