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В День Победы туляки закружатся в вальсе

В День Победы туляки закружатся в вальсе

9 Мая в оружейной столице пройдет танцевальный флешмоб «Синий платочек».

Туляки примут участие в танцевальном флешмобе «Синий платочек Победы», который в этом году принял статус международной патриотической акции. В 2018 году вальс станцуют не только в России, но и за рубежом — в городах София (Болгария), Берлин (Германия), Сент-Джорджес (Гренада).

В преддверии главного праздника страны у всех на устах одноименная песня Клавдии Шульженко, и кажется, что каждый россиянин знает, что этот самый синий платочек означает — мирное небо над головой, верность своей стране и… Победу!

– Историю, ее героев и великие подвиги ни в коем случае нельзя забывать, — говорит руководитель Программы сохранения исторической памяти и укрепления мира «Синий платочек Победы» и президент благотворительного фонда «Русская Земля» Анна Данилова. — Акция стала напоминанием того, какой ценой нашей стране далась Победа. И несмотря на прогрессивный формат, наша акция про главное — подвиг, поддержку, верность и женскую дипломатию.

Туляки закружатся в ритме вальса
9 Мая в 19.00 на главных площадях родного города — площади Победы и Ленина.

Даже если участники не умеют танцевать этот фронтовой танец, активисты движения обещают их этому научить.

Кстати, все необходимые атрибуты акции — синие платочки — также раздадут участникам мероприятия совершенно бесплатно и расскажут, как правильно их повязывать.

Сюжет: День Победы-2018
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