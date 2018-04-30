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Миодраг Божович: «Лучше победить ЦСКА один раз, чем другую команду десять раз»

Миодраг Божович: «Лучше победить ЦСКА один раз, чем другую команду десять раз»

Главный тренер «Арсенала» поделился планами на предстоящую игру.

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович 29 апреля стал гостем прямого эфира в программе «После футбола» с Георгием Черданцевым. В эфире он рассказал, что у его команды есть мотивация на матч 29-го тура чемпионата России против ЦСКА.

По его словам,«Арсенал» может выиграть, потому что на игроков не давит ответственность за результат.

- Нам нечего терять. Можем разве что проявить себя с лучшей стороны, — сказал Божович.

- Какая у вас мотивация?

- Лучше выиграть у ЦСКА один раз, чем у другой команды десять раз. Мы должны играть за Тульскую область, за болельщиков — вот наша мотивация.

Кроме того, тренер подчеркнул:

- Мы будем биться до конца за шестое место. У нас непростой календарь.

вчера, в 18:32 +2
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