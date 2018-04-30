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В Донском мужчина напал с ножом на собутыльника

В Донском мужчина напал с ножом на собутыльника

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В дежурную часть отдела МВД по городу Донской сообщили из городской больницы, что к ним с проникающим колото-резаным ранением брюшной стенки и в состоянии алкогольного опьянения госпитализирован 30-летний житель микрорайона Северо-Задонск.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что ранение причинил знакомый пострадавшего во время совместного распития спиртных напитков. Спустя некоторое время оперативники установили личность мужчины, задержали его и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее неоднократно судимый и нигде не работающий 31-летний местный житель. От него получены признательные показания.

В настоящее время устанавливается степень причинённого вреда здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

сегодня, в 17:00 +1
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