В Донском мужчина напал с ножом на собутыльника

В дежурную часть отдела МВД по городу Донской сообщили из городской больницы, что к ним с проникающим колото-резаным ранением брюшной стенки и в состоянии алкогольного опьянения госпитализирован 30-летний житель микрорайона Северо-Задонск.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что ранение причинил знакомый пострадавшего во время совместного распития спиртных напитков. Спустя некоторое время оперативники установили личность мужчины, задержали его и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее неоднократно судимый и нигде не работающий 31-летний местный житель. От него получены признательные показания.

В настоящее время устанавливается степень причинённого вреда здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.