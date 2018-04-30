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Вандалов, разрушивших скульптуру «Лебединое озеро» в Центральном парке, до сих пор не нашли

Вандалов, разрушивших скульптуру «Лебединое озеро» в Центральном парке, до сих пор не нашли

Полиция и редакция Myslo просит откликнуться свидетелей происшествия.

Скульптуру «Лебединое озеро», подаренную Туле Ольгой Груздевой, неизвестные сломали в ночь с 26 на 27 апреля. Спустя сутки в полиции возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».

Происшествие попало на камеры наблюдения в Центральном парке. На видео четко видно, как подошли трое человек. Один из них стоял в стороне, а в это время двое других безжалостно ломали скульптуру ногами, а затем унесли бронзового лебедя с собой.

 

Преступление произошло в центре Тулы, в самом крупном парке города. Однако явно агрессивно настроенная компания молодых людей, которая несла в руках разрушенную скульптуру, так и не попала в поле зрения полицейских патрулей. 

Даже несмотря на то, что преступников видно на видео хорошего качества, полиция до сих пор не может их найти. Не обнаружена и скульптура лебедя, несмотря на то, что она довольно внушительного размера.

За помощью в поимке злоумышленников полиция обращалась к тулякам:

- Сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых и обращаются к гражданам, у кого есть хоть какая-то информация по данному факту, с просьбой сообщить по телефону 02 или в отдел полиции «Советский» 32−48−02. Конфиденциальность гарантируем.

Myslo следит за расследованием этого преступления.

Если вы знаете что-то о происшествии, делитесь информацией в комментариях.

вчера, в 19:09
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