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Какие детские лагеря Тульской области не будут работать этим летом

Какие детские лагеря Тульской области не будут работать этим летом

В правительстве Тульской области обсудили вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании.

В текущем году организованным отдыхом и оздоровлением планируется охватить не менее 93 тысяч школьников, что соответствует уровню прошлого года.

Приоритет — детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, это порядка 34 тысяч детей.

По поручению губернатора Тульской области все загородные оздоровительные базы в регионе обследовали. Составлены подробные дорожные карты по устранению выявленных недостатков.

На официальном сайте профильного министерства опубликован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на 2018 год. Он включает 447 лагерей с дневным пребыванием, 33 лагеря труда и отдыха, 7 санаторных оздоровительных лагерей, созданных на базе санаторно-курортных организаций, и 15 загородных оздоровительных лагерей.

Свои двери для детей откроет лагерь «Солнечный», расположенный в Ленинском районе Тулы и переданный в собственность муниципалитету. В настоящий момент в лагере завершаются ремонтные работы.

В Алексине оздоровительный лагерь «Солнечный» находится в стадии смены собственника и не сможет принять детей в этом году.

После завершения данной процедуры, а также после ремонта лагерь откроют в 2019 году.

Также не будет оказывать услуги по отдыху и оздоровлению лагерь «Восток», расположенный в Венёвском районе. Такое решение принято его учредителем — филиалом ОАО «РЖД» — из-за невозможности до начала оздоровительной кампании выполнить все предписания контрольно-надзорных органов.

Что касается лагеря «Орленок», то, по словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, до 15-25 мая будут выполнены все работы

Но это не создает дефицита мест для отдыха и оздоровления. Проектная мощность всей оздоровительной базы региона составляет более 4 800 мест в смену.

На развитие оздоровительной базы в текущем году в бюджете области предусмотрено свыше 48 миллионов рублей, в местных — 31,5 миллиона.

В планах этого года не только строительство и реконструкция объектов, но и капитальные ремонты, асфальтирование территорий, установка видеонаблюдения.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил проверить наличие датчиков противопожарной безопасности в лагерях.

– Что касается заборов и запасных выходов, то там зачастую закрыто, а ключ неизвестно у кого. На эти вещи надо обратить особое внимание, — заявил глава региона.

Глава Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев рассказал об активности клещах:
 
– В 2017 году с укусами клещей обратились более 3000 туляков. Наша задача — не допустить присасывание клещей в детских лагерях, а также парках и скверах.
 
Алексей Дюмин:
 
– Соберите всех собственников детских лагерей, доведите до них нововведения по безопасности. Еще раз напомните им об ответственности. Посмотрите им в глаза!
 
Глава региона добавил, что надо работать по несанкционированным детским лагерям. Алексей Дюмин поддержал предложение Александра Ломовцева — привлекать сельских старост для борьбы с незаконным предпринимательством в сфере детского летнего отдыха.

 

сегодня, в 16:53 +2
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