Тульский гимнаст завоевал две медали на соревнованиях в Германии

Иван Шестаков взял серебро в составе национальной сборной и бронзу в личном зачёте.

В субботу, 22 апреля, в Берлине завершился Международный интернациональный кубок по спортивной гимнастике. Представитель тульской МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» Иван Шестаков достойно выступил на соревнованиях.

Молодой туляк поднялся на пьедестал дважды: завоевал серебро в составе сборной команды России и бронзу в личном зачёте по упражнениям на перекладине. Гимнаст тренируется под руководством Николая Афанасьевича Котяхова.

Кроме того, на минувших выходных отличились и бойцы из Тульской областной федерации тайского бокса. Они выступили на межрегиональном турнире в городе Балабаново Калужской области.

В соревнованиях приняло участие более 150 спортсменов. Воспитанники тульской федерации, спортивной школы «Восток» и спортклуба «Хулиган» завоевали 13 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.