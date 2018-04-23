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Тульский гимнаст завоевал две медали на соревнованиях в Германии

Тульский гимнаст завоевал две медали на соревнованиях в Германии

Иван Шестаков взял серебро в составе национальной сборной и бронзу в личном зачёте.

В субботу, 22 апреля, в Берлине завершился Международный интернациональный кубок по спортивной гимнастике. Представитель тульской МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» Иван Шестаков достойно выступил на соревнованиях.

Молодой туляк поднялся на пьедестал дважды: завоевал серебро в составе сборной команды России и бронзу в личном зачёте по упражнениям на перекладине. Гимнаст тренируется под руководством Николая Афанасьевича Котяхова.

Кроме того, на минувших выходных отличились и бойцы из Тульской областной федерации тайского бокса. Они выступили на межрегиональном турнире в городе Балабаново Калужской области.

В соревнованиях приняло участие более 150 спортсменов. Воспитанники тульской федерации, спортивной школы «Восток» и спортклуба «Хулиган» завоевали 13 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 +6
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