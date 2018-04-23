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В Туле певцу пробили голову за отказ выступить «на бис»
Фото: vk.com/leonid.alexeenko

В Туле певцу пробили голову за отказ выступить «на бис»

Инцидент произошёл после семейного праздника в одном из городских кафе.

Тульский певец Леонид Алексеенко попал в больницу после выступления в одном из городских кафе. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.

По словам исполнителя, в минувшие выходные он выступал на семейном мероприятии. Завершив программу, Леонид уже собрал аппаратуру и реквизит, когда к нему подошли двое мужчин из числа участников застолья и попросили спеть ещё.

Певец вежливо отказал и вышел на улицу, где на него налетели двое – как выяснилось, один из нападавших оказался мужем заказчицы мероприятия.

В результате молодой человек получил гематому на руке, сотрясение головного мозга и закрытую травму головы – медикам пришлось накладывать швы. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +6
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