Сотрудник Росгвардии создал в тульской школе исторический музей

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Авторская экспозиция Евгения Труханова описывает историю тульского края с древних времён до начала прошлого века.

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области Евгений Труханов создал музей «Забытая история» на базе городской школы № 13 имени Болдина.

Прапорщик Росгвардии сам в прошлом окончил эту школу и интерес к историческому наследию малой Родины зародился у Евгения ещё со школьной скамьи. Собственноручно созданная им экспозиция, состоящая из 14 витрин, описывает развитие тульского края от рождения Христа до 20 века.

Выставка раскрывает историю, уклад и обычаи народов, живших на тульской земле, начиная с первых поселений финно-угорских племён и вятичей. Экспозиция содержит аутентичные предметы быта, орудия труда, книги, старинные игрушки и фотографии.

Сейчас Евгений работает над созданием новой витрины, которая станет прологом всей экспозиции – она будет рассказывать о первых моллюсках, растениях, динозаврах, представителей морской флоры и фауны, камнях возраста старше 350 миллионов лет.

Новый музей ориентирован на знакомство школьников с бытом и культурой восточных славян, живших на территории Тульской области. Евгений Николаевич начал собирать свою коллекцию 25 лет назад. Все началось со старинных предметов быта, доставшихся ему от бабушки.

Прапорщик Труханов не только благодарный ученик, но и настоящий герой – в 2013 году он спас десятилетнего мальчика, замерзавшего в сугробе, а этой зимой предотвратил пожар в подъезде пятиэтажного дома.