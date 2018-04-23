Артём Дзюба не будет платить за своё участие в матче с «Зенитом»

Фото Алексея Пирязева.

Все расходы, связанные с участием нападающего «Арсенала» Артёма Дзюбы в матче с «Зенитом» (3:3), возьмёт на себя тульский клуб. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации портала, перед поединком руководство «Арсенала» провело встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Стороны обсуждали целесообразность выплаты «Зениту» денежной компенсации, размер которой составляет около 10 млн рублей.

По итогам встречи было решено, что в случае успешного выступления Дзюбы в матче с петербуржцами всю сумму заплатит «Арсенал».

Тульская команда сыграла с «Зенитом» вничью, причем от поражения команду спас гол Артёма на 88-й минуте.

Таким образом, Дзюбе не придётся отдавать свои деньги «Зениту», с которым его связывают контрактные обязательства.