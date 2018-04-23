В Туле на ул. Седова ночью сгорели два автомобиля

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

23 апреля в 1.37 в службу спасения сообщили о возгорании автомобилей «Хёндэ Солярис» и «Рено Дастер», расположенных в Туле на ул. Седова.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 1.42, в 1.46 было ликвидировано открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Пострадавших нет.

В результате происшествия у автомобиля «Хендэ» обгорело левое колесо, оплавилось лакокрасочное покрытие с левой стороны, закоптился салон. У «Рено» оплавились лакокрасочное покрытие правого переднего крыла, бампер и фары.

Причина пожара устанавливается.