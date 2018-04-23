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В Туле на ул. Седова ночью сгорели два автомобиля
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле на ул. Седова ночью сгорели два автомобиля

В происшествии никто не пострадал.

23 апреля в 1.37 в службу спасения сообщили о возгорании автомобилей «Хёндэ Солярис» и «Рено Дастер», расположенных в Туле на ул. Седова.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 1.42, в 1.46 было ликвидировано открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Пострадавших нет.

В результате происшествия у автомобиля «Хендэ» обгорело левое колесо, оплавилось лакокрасочное покрытие с левой стороны, закоптился салон. У «Рено» оплавились лакокрасочное покрытие правого переднего крыла, бампер и фары.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:49 +1
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