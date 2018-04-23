Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Туле на ул. Седова ночью сгорели два автомобиля
В происшествии никто не пострадал.
23 апреля в 1.37 в службу спасения сообщили о возгорании автомобилей «Хёндэ Солярис» и «Рено Дастер», расположенных в Туле на ул. Седова.
Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 1.42, в 1.46 было ликвидировано открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
Пострадавших нет.
В результате происшествия у автомобиля «Хендэ» обгорело левое колесо, оплавилось лакокрасочное покрытие с левой стороны, закоптился салон. У «Рено» оплавились лакокрасочное покрытие правого переднего крыла, бампер и фары.
Причина пожара устанавливается.
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