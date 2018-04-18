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Скандал: Арбитр матча «Краснодар» — «Арсенал» отстранен от работы
Фото пресс-службы «Арсенала».

Скандал: Арбитр матча «Краснодар» — «Арсенал» отстранен от работы

Судья грубо ошибся в матче – не назначил пенальти в ворота «Арсенала» и показал желтую карточку Фёдору Смолову.

Российский футбольный союз принял решение не назначать арбитра Артема Чистякова, судившего матч «Краснодар» — «Арсенал», на игры Премьер-лиги, ФНЛ и ПФЛ до конца 2018 года. Это связано с серьезной ошибкой, которую допустил Чистяков на поединке.

Александр Алаев, исполняющий обязанности президента РФС, прокомментировал это решение:

Александр Алаев

- Мы понимаем, какой резонанс вызвала ситуация в матче «Краснодар» — «Арсенал», когда арбитр Артем Чистяков допустил грубую ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей и показав желтую карточку Фёдору Смолову. Так получилось, что она стала для игрока четвертой, и соответственно Смолов будет вынужден пропустить очень важный матч в борьбе за медали с ЦСКА.

Увы, нормы действующего Регламента не позволяют отменить желтую карточку, о чем мы сожалеем. Убежден, что нельзя создавать прецедент и менять правила по ходу турнира, какими бы они ни были. Но мы также понимаем, что Российскому футбольному союзу необходимо оперативно реагировать на ситуацию, и сегодня на совещаниях с участием руководства РФС и заседании Бюро Исполкома РФС обсуждались вопросы, связанные с судейством. Произведено несколько кадровых перестановок.

Во вторник Контрольно-дисциплинарный комитет РФС решил не отменять желтую карточку Смолова. Из-за этого игрок «Краснодара» пропустит ближайший матч чемпионата с московским ЦСКА, с которым «быки» ведут борьбу за место в первой тройке. Сам футболист после игры с оружейниками выразил сомнение, что это было простым совпадением, пишет портал «Спорт.ру».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:44 +2
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