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Татьяна Михалкова возглавит жюри фестиваля Fashion Style
Алла Бурлина и Татьяна Михалкова.

Татьяна Михалкова возглавит жюри фестиваля Fashion Style

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» вместе с коллегами выберет лучших молодых дизайнеров России.

20 и 21 апреля в Туле,  в здании Дома дворянского собрания, пройдет VI Всероссийский фестиваль моды и красоты Fashion Style.
С 2012 года региональным представителем конкурса «Русский силуэт» в Тульской области является генеральный директор группы компаний Linda Алла Бурлина.

По итогам конкурсов будут выбраны лучшие коллекции. Победители получат возможность принять участие в финале международного конкурса «Русский силуэт»,  который пройдет в Москве осенью 2018 года, а также продемонстрировать свои коллекции на Международной Неделе моды в Москве.

Этой весной на суд жюри и зрителей будут представлены работы 30 талантливых дизайнеров из 11 городов России: Тулы, Королева, Липецка, Москвы, Орла, Ельца, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Рязани, Ярославля и Санкт-Петербурга. А также из Луганска и республики Беларусь.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:31 0
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