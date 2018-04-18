Татьяна Михалкова возглавит жюри фестиваля Fashion Style

Алла Бурлина и Татьяна Михалкова.

20 и 21 апреля в Туле, в здании Дома дворянского собрания, пройдет VI Всероссийский фестиваль моды и красоты Fashion Style.

С 2012 года региональным представителем конкурса «Русский силуэт» в Тульской области является генеральный директор группы компаний Linda Алла Бурлина.

По итогам конкурсов будут выбраны лучшие коллекции. Победители получат возможность принять участие в финале международного конкурса «Русский силуэт», который пройдет в Москве осенью 2018 года, а также продемонстрировать свои коллекции на Международной Неделе моды в Москве.

Этой весной на суд жюри и зрителей будут представлены работы 30 талантливых дизайнеров из 11 городов России: Тулы, Королева, Липецка, Москвы, Орла, Ельца, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Рязани, Ярославля и Санкт-Петербурга. А также из Луганска и республики Беларусь.