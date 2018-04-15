Аналитика: «Арсенал» – тройка, семерка, туз

Фото пресс-службы "Арсенала".

Финиш — особое искусство. Именно на финише любой бегун находит в себе дополнительные резервы, чтобы сделать решающий спурт, и на мгновение, на доли секунды быть ближе соперника к финишной ленточке. Чем более классный спортсмен, тем больше он в себе найдет внутренних резервов на заключительном отрезке дистанции для решающего рывка. В этом показатель и опыта, и класса. В этом плане у «Арсенала» по-настоящему чемпионский финиш — из пяти последних соперников на заключительном отрезке чемпионата четыре бьются за место в Лиге чемпионов. Правда, при этом у трех из них тульская команда выигрывала в первом круге. Так что поводов совсем уж комплексовать в оставшихся матчах нет. Уж кто-кто, а «Арсенал» на собственном опыте знает, что побеждать можно любого. Но пройти без потерь такой отрезок вряд ли возможно.

Перед игрой в Краснодаре Божович говорил, что «Арсенал» приехал дать бой. Хотя все понимали, что соперник на ходу, на новых положительных эмоциях после смены тренера, да еще после ключевой в этом сезоне победы в Санкт-Петербурге, и противостоять ему сейчас объективно сложно любой команде Премьер-лиги.

Об эмоциях и супернастрое хозяев поля очень наглядно говорит первый забитый «Краснодаром» гол. Рамирес с левого фланга прострелил в свободный коридор в штрафную «Арсенала», а туда уже на всех парах летел Классен. На высокой скорости швед взлетел в воздух, подстроился под эту передачу, и в такт своей классной фамилии не менее классно пробил по воротам. Гол получился настолько эффектный, что даже Горбатенко с его суперударом по воротам «Уфы» мог бы поаплодировать. Опять же, повторимся, такой гол можно было забить только с очень высокой заряженностью на борьбу с первых минут. У «Краснодара» ведь оставались точно такие же пять финалов на финише, что и у Тулы.

В середине тайма счет стал 2:0. Точный удар удался Петрову, в пользу которого сыграл легкий рикошет от защитника, и мяч по пути слегка изменил направление. Хотя в целом из логики течения матча этот забитый мяч вытекал.

«Арсенал», насколько мог, все же пытался играть на встречных курсах. Левашов, в нескольких моментах по-настоящему выручил. Полторы возможности для взятия ворот набралось и в атаке. В одном случае, еще при 0:1, Дзюба не сумел убежать от защитника и то ли сам потерял равновесие, то ли пытался заработать одиннадцатиметровый, а в другом мяч после удара головой с нескольких метров Кангвы парировал Синицын. Как бы то ни было, но туляки пытались строить свою атакующую игру, и это безусловно было плюсом. Другое дело, что и сверхмотивированный, опытный «Краснодар» мало что позволял.

На исходе тайма счет мог стать 3:0, но этот эпизод перерос в очередной судейский скандал, связанный с «Арсеналом». Артем Чистяков вместо того, чтобы назначит пенальти за нарушение против Смолова, усмотрел в его действиях симуляцию и предъявил желтую карточку. Все бы ничего, но этот горчичник стал четвертым для главной ударной силы «Краснодара», и теперь он пропустит матч следующего тура с одним из главных конкурентов — ЦСКА. В чем, безусловно, многие СМИ тут же усмотрели происки конкурентов. Хотя, с другой стороны, Смолов-то и в игре с Тулой ничего не забил, но для крупной победы хватило прекрасных результативных действий его партнеров. Третий мяч «Арсеналу» в исполнении Лаборде, пусть и без яростного сопротивления со стороны защитника — чего, например, Сунзу, из-за травмы уже покинувший поле, вряд ли бы позволил, также получился из разряда неберущихся. Мяч полетел в самую девятку. Тут бы и Акинфеев не выручил.

Пока счет был 0:2, Божович еще пытался как-то усилить давление на ворота соперника заменами. Так вместо защитника Комбарова в атаку отправился Джорджевич, а Берхамова сменил поправившийся от травмы Чаушич. Но, к сожалению, Джорджевич по-настоящему ни усилить, ни разнообразить игру в атаке не сумел, и больше напоминал себя времен самых первых матчей за «Арсенал» — много старания, но мало результативных действий.

- Мы вышли на эту игру очень расслабленными, очень быстро пропустили, — констатировал после матча Миодраг Божович. — Потом очень трудно было играть, пришлось раскрываться. А для «Краснодара» это очень хорошо. Они быстро забили второй, да и вообще еще до перерыва счет мог быть разгромным. А у нас был только один момент. Во втором тайме играли лучше, хуже уже быть не могло. Постарались контролировать мяч. «Краснодар» заслуженно выиграл. Бывают такие поражения, надо готовиться к следующей игре. Эту надо быстро забыть.

Болельщики в таких случаях дежурно ругают команду — это не смогли, то не сделали. Но, наверное, надо все же плясать от печки.

Это не столько «Арсенал» не сделал, сколько футболисты «Краснодара» провели отменный матч.

Они не только связали по рукам и ногам Дзюбу, но и, например, не позволили нанести по своим воротам ни одного прицельного дальнего удара, благодаря которым «Арсенал» в этом году уже выиграл у «Ахмата» и «Уфы». Чуть вольнее за счет своей техники чувствовал себя Кангва, но и то лишь эпизодами. Все пути возможного продолжения атаки защитниками соперника тщательно перекрывались.

Чего теперь на этом фоне ждать в ближайшую субботу от матча с «Зенитом»? Прежде всего, совсем другой игры. «Арсенал», безусловно, будет также настроен дать бой, вот только вряд ли это будет игра на встречных курсах. По всей видимости «Зениту» будет предложена самая нелюбимая им тактика — с насыщенной обороной и чувствительными уколами на контратаках. Именно в такой манере «Арсенал» победил в матче первого круга. При этом питерцам поневоле придется много атаковать, ведь их устраивает только победа: на кону Лига чемпионов. Важно не повторить Краснодара, и не пропустить в самом начале.

Что же касается 0:3 — да, конечно, обидно проигрывать с крупным счетом, да еще впервые в сезоне. Но разве «Барселона», проиграв «Роме», стала от этого менее топовой командой? Или «Реал», который на своем поле едва не сгорел с тем же счетом «Ювентусу». Футбольная жизнь, как и жизнь вообще — она такая, коварная. Здесь не бывает только хорошо или только плохо. Важно уметь держать удар, и после даже самых чувствительных поражений прийти в себя и двигаться дальше. Наш финиш еще не закончился, и все можно повернуть в свою пользу. Как когда-то пушкинский Герман повторял: тройка, семерка, туз, так и болельщики «Арсенала» могут делать ставки на расклад «Зенит», «Анжи», ЦСКА, «Локомотив». И верить, что дамы пик среди этих карт нет.

«Краснодар» - «Арсенал» — 3:0 (2:0)

Голы: Классон (4, 1:0), Петров (23, 2:0), Лаборде (86, 3:0).



«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Газинский, Жоаузиньо (Шишкин, 61), Перейра (Сулейманов, 74), Классон, Вандерсон (Лаборде, 72), Смолов.



«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Сунзу (Денисов, 43), Новосельцев, Альварес, Комбаров (Джорджевич, 66), Берхамов (Чаушич, 56), Горбатенко, Ткачев, Кангва, Дзюба.



Предупреждения: Берхамов (8), Смолов (34), Хагуш (57), Жоаозиньо (58), Петров (81), Гранквист (90+).