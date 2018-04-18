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Жителя Тульской области задержали в Удмуртии с крупной партией наркотиков
Кадр из видео.

Жителя Тульской области задержали в Удмуртии с крупной партией наркотиков

По версии полицейских, молодой человек является региональным наркокурьером.

Жителя Тульской области задержали в Удмуртской Республике. У молодого человека правоохранители обнаружили крупную партию наркотиков.

- Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками ДПС в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на автодороге Елабуга — Пермь у с. Пугачево был остановлен автомобиль «Шкода» под управлением 23-летнего жителя Тульской области. В ходе осмотра транспортного средства сотрудниками полиции обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства весом более 1300 г, — сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, задержанный — региональный курьер интернет-магазина по продаже наркотиков. Прибыл из Московской области в Ижевск для распространения запрещенных веществ через интернет.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:12 0
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