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В Туле яму на ул. М.Горького залатают 16 апреля
Фото из архива Myslo.

В Туле яму на ул. М.Горького залатают 16 апреля

Покрышки с проезжей части убрали.

Ранее Myslo писал, что туляки жалуются на огромную яму на ул. Максима Горького, напротив дома 252. Чтобы предупредить водителей проезжающих машин, местные жители соорудили импровизированный знак из двух старых покрышек.

В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали данную публикацию:

- Работы по ремонту аварийного участка на улице М. Горького, 252 запланированы на понедельник, 16 апреля. Проезжая часть была освобождена от покрышек с целью соблюдения требований безопасности дорожного движения.

 
Напомним, на портале «Открытый регион» работает сервис «Тула — без ям!», где можно оставить обращение по вопросам проведения аварийно-восстановительного ремонта.
 
Чтобы оставить обращение, необходимо зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее заявитель должен отметить яму на интерактивной карте и обязательно приложить фотографию с общим видом ямы. Фото необходимо сделать в ракурсе, который поможет определить местонахождение заявленной проблемы. Срок реагирования на проблему составляет 10 дней.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:15 +6
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