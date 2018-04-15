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Туляков ожидает 20-градусное тепло
Фото из архива Myslo.

Туляков ожидает 20-градусное тепло

По прогнозам синоптиков, температура воздуха прогреется до +20 во вторник, 17 апреля.

В Тулу пришла настоящая весенняя погода. На следующей неделе туляков ожидает 20-градусное тепло.

Так, в понедельник, 16 апреля, в регионе будет облачно, днем — +19°С, ночью — всего +5°С.

Самым теплым днем на предстоящей неделе будет вторник. Синоптики обещают +20°С в дневное время и +7°С — в ночное.

Также со вторника в регионе ожидаются дожди.

В среду в Тульскую область придет небольшое похолодание. 18 апреля днем будет +13°С, ночью — +8°С. В четверг синоптики прогнозируют +12°С, в пятницу и вовсе температура воздуха днем опустится до +11°С.

На выходных в регион вернется теплая погода.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:09 +9
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